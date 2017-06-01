香港下個二十年的文化創意創新　（胡恩威）

文化上的低俗獨大

香港回歸二十年，文化上走上低俗獨大。反觀其他三小龍：韓國和新加坡在文化創意上已經成功升級─升級是指在人民文化質素和對藝術文化之重視，已經達至能夠發展經濟體系的水平。

以博物館藝術館面積和種類比較，香港在質和量遠遠落後於首爾和新加坡。韓國社會對文化藝術的要求已經達到和國際對等合作的層次；反觀香港過去二十年，整個社會走向單一低俗化，所有傳媒均全面走向八卦狗仔式路線，無論是建制和反建制傳媒，全部都是走八卦路線的。免費報紙更加把新聞報道簡單化，香港社會進入了一個思想複雜、頭腦簡單的狀態。在這個狀態下，香港社會出現了「文化藝術恐懼病」，報章上，所有正常、全面的文化版，均以無人有興趣為理由而「被消失」，唯一仍然存在正常文化版的是《大公報》。但是，全職文化記者已經不再存在了，加上社交媒體和各種各樣的新媒體，更令傳統媒體失去優勢，走向滅亡。記者由專業變成了烈士。

今天，香港百分百被低質反應式的新聞和評論佔領，社會失去了冷靜研究和尋找聰明有效方法解決社會問題，八卦媒體只用針對人的手段激化社會，以為解決一個人就可以解決問題。由七一董建華下台口號到ABC─anyone but CY，都在玩這個遊戲。香港今天的問題是文化問題，未來香港的問題也是文化問題。文化藝術在香港社會的發展生態，正好說明香港社會的困局。

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（作者為進念二十面體藝術總監。）

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