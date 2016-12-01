香港傳媒還有春天嗎？　（文灼非）

送走了紛紛攘攘、出人意表的二○一六年，也是傳媒艱難的一年，主編邀請我談談傳媒業二○一七年的挑戰，我作為局中人分享一下個人的想法。

香港是一個十分奇特的地方，七百多萬人的一個中型城市，竟然可以有超過二十份日報，收費報章發行一百多萬份，五份中西免費報發行超過二百萬份，全世界都找不到第二個例子。但這一兩年來，先後有老牌報章結束經營，裁員減薪；多份雜誌停刊、收縮、轉型，恐怕會出現骨牌效應，陸續有來。新聞工作者都會感到寒心，憂慮工作崗位朝不保夕。

二○一六年四月，香港新聞行政人員協會發表聲明，表示對於相繼有傳媒機構因經營環境困難，進行業務重組或裁員十分關注。這個成員以中高層媒體主管為主的協會指出，傳媒機構近年面對行業轉型，加上過去一年香港經濟逐步下滑，傳媒機構經營困難，承受頗大經營壓力，但期望傳媒經營者採取積極措施應對，避免因一時的經濟下調而裁員。該會認為有經驗、有能力、肯承擔、公正、中肯報道事實的新聞人才，不只是個別傳媒機構的寶貴資產，亦是香港社會的寶貴資產，促請傳媒機構在經營困難情況下，務必以保留人才為先，積極研究其他方法應對營運困難，避免裁員，否則影響新聞資訊自由流通，破壞香港向來賴以成功的重要基石，對香港影響深遠。

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（作者為灼見名家傳媒社長。）

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