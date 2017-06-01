香港回歸祖國二十周年所感　（藍鴻震）

香港回歸祖國轉眼二十周年，在慶祝香港脫離殖民地身份回歸祖國，成功實踐一國兩制、港人治港及高度自治之餘，二十周年也確實是一個別具意義和代表性的里程碑。身為以香港為家的香港人，此際同時是一個好時機讓我們總結過去二十年的經驗，思考香港未來應該怎樣走下去。

回想九七前後，筆者加入香港政府逾三十載，從港英年代一直到回歸，見證着香港社會一日千里的發展，也和各位朋友共嘗辛酸苦辣，其後成為特區政府首任的民政事務局局長，為實現港人治港、高度自治出一分力，自然是筆者的榮幸。事實上，香港在回歸之前就一直遇到各種不同的挑戰和難關，在回歸後也經歷了大大小小的風浪，包括一九九七年的亞洲金融風暴，二○○三年的「沙士」疫症爆發，二○○八年金融海嘯等等，香港並沒有被輕易擊倒，反而「關關難過關關過」。 當中除了香港人打不死和堅忍不拔的精神，克服種種挑戰，也有賴於國家的大力支持。「一國兩制」是一個全新事物，並無先例可循，因此在回歸前夕，有不少海內外的人對香港前途作出較為悲觀的預測，甚至提出「香港已死」的妄言，事實證明這些過分悲觀甚至不排除是惡意的論調，皆屬錯誤至極的。

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（作者為特區民政事務局首任局長、國際專業管理學會會長。）

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