香港教育的懸崖　（曾瑞明）

習近平主席在香港回歸二十周年紀念活動上致詞，特別提到教育跟落實「一國兩制」的關係。他指出「要加強香港社會特別是公職人員和青少年的憲法和《基本法》宣傳教育。這些都是『一國兩制』實踐的必然要求，也是全面推進依法治國和維護香港法治的應有之義。」這段話和早前的一些事件放在一起，當然引起教育工作者的疑慮︰教育局就《中學教育課程指引》作出更新，其諮詢稿提及中史科及生活與社會科，分別需以二十四小時及十五小時教授《基本法》，初中未有開辦生活與社會科的中學，亦需以《憲法》及《基本法》課程教授十五小時《基本法》內容；左派人士出任教育局副局長，安插人選推愛國教育的傳聞，都令人們不禁問︰國教會重來嗎？

國教會重來嗎？

國教科被推倒，是因為其「洗腦」的嫌疑。一本《中國模式國情專題教學手冊》，指中國共產黨是「進步、無私與團結」的執政集團，就令人覺得這種「國教」不能接受，因為這只是灌輸一些備受爭議的政治觀點。《香港教育專業守則》清楚列明，一個專業的教育工作者與學生討論問題時，應盡量保持客觀，同時亦應鼓勵學生獨立思考，作出理性的判斷。如果課程和這些原則違背，教育工作者當然也要發聲、抗議。

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（作者為香港大學哲學博士、教育工作關注組成員。）

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