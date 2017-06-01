香港新聞自由是「一國兩制」副產品　（許驥）

香港回歸二十周年紀念日前夕，北京又給港人上了一課。網信辦約談大陸多家網站負責人，勒令對娛樂八卦類內容進行整改。頃刻間，二十五個微信公眾大號被永久關閉，總計丟失了近億粉絲量，造成的商業價值損害無法估算。

為什麼說港人應從此次事件吸取教訓？這些公眾號中，不少都是公開的「愛國派」，乃至不惜被海量網民恥笑也要公開擦鞋，表達「我的中國心」。況且，他們所販賣的是娛樂內容，不是說只要不談政治就可以悶聲發大財嗎？怎麼刀子就無緣無故地架到自己的脖子上來呢？

很多香港人並不理解「集權的邏輯」。集權這頭怪獸是靠噬食「敵人」生存的。有「敵人」幹掉「敵人」；沒有「敵人」，製造「敵人」也要幹掉「敵人」。前幾年大陸一批激進的反對者被噤聲，旁人只顧自保。後來激進的反對者被消滅光了，開始消滅溫和的反對者，旁人也不做聲。現在，溫和的反對者都沒有了，於是清理支持者中那些「邊緣人」—這就是被製造出來的「敵人」。而製造「敵人」的其中一個重要途徑，是透過操控新聞媒體。所以，北京從來都非常重視對新聞的控制，對港管治政策中這也是不會放過的環節。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

（作者為香港作家、記者。）

文章回應

回應