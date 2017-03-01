香港的「後真相現象」　（潘耀明）

香港特首選舉，出現了前所未有的「後真相現象」。

「後真相」（Post-truth）在西方是一個熱門詞彙，已收入二○一六年度的牛津字典內。

「後真相」意喻民眾對真相的判斷，再不依賴理性的思考，而是憑直覺的感情用事。

在這裏，真相再不是真實面貌的同義詞，真相只是從個人感覺出發，換言之，民眾把符合自己個人目的和利益視作真相。

這是在網絡時代產生的社會新觀念。換言之，民眾對「真相」是否符合事實，已不再感興趣，相反地，只是眼於「真相」「是否符合自己的利益或有助於達到自己的目的。」①

環顧這次香港特首選舉，民眾不再是以理性的態度、實事求是對候選人的政綱進行比較分析，然後決定投票取向，而是以個人情緒去選擇自己喜好的對象，對於自己不喜愛的候選人，一概予以排斥或惡貶，以致流言蜚語滿天飛，加上個別媒體煽風點火，把民眾的情緒推向極端，間接造成了社會更大的撕裂，距離真相越來越遠。

最近讀到早前魯迅一段話，發人深省。魯迅說：「中國是一片沙漠，這沙漠正在一天一天的無邊無際的伸展，大概要等到淹沒了所有的地面之後，人們才會吃驚，才會明白過來。」②

魯迅以上的話，是寫於上世紀三十年代，以之形繪今天的香港甚至中國社會，也是十分貼切的。

真相已人為地被掩蓋了，取而代之，即是非不分、非黑即白的價值觀：「如今的時勢，一種沒落的氣氛正威脅中華民族，有夢可憶的，許多人都回到張岱的路了，有錢的都回到西門慶的路上去了，既無錢，又無夢可憶的，都回到袁中郎的路上去了。」③

當下社會，墮落是墮落到底了，有錢的大都做了西門慶，張揚鋪排，荒淫無度，窮奢極侈，一般人不僅不會不以為然，還涎口水；清高的效法明末的張岱，淡泊功名，撫琴製曲，或如袁才子，雖入仕途，仍能寄情山水，潛心文學，入世人做出世事，畢竟是極少數。

那些做不了西門慶和張岱、袁中郎的現代人，只好被網絡等傳媒牽鼻子走，大多數人成為網絡等傳媒刻意營造的「後真相」的受眾和受害者。

這是現代人的悲哀！

① 黃鳳祝：《啟蒙與後真相》，本刊二○一七年四月號

②③ 胡蘭成：《亂世文談》，香港天地圖書公司，二○○七年

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