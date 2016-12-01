特輯：香港的核心價值
劉銳紹、湯家驊、曾淵滄、文灼非、李安然、教育工作關注組、夏 陽／撰 由二○一六年初開始，香港大事如數家珍：香港大學學生包圍校委會、年初二旺角騷亂、林榮基公開被擄和銅鑼灣書店李波失蹤真相、政府撤回《版權修訂條例》、立法會新界東補選、高鐵一百九十六億港元撥款申請獲得通過、政府收回亞洲電視牌照、梁振英女兒「行李門事件」、淘大工業村四級大火導致兩消防員死亡、梁家騮議員一人拉布拉倒了《醫生註冊（修訂）條例草更多
劉銳紹、湯家驊、曾淵滄、文灼非、李安然、教育工作關注組、夏 陽／撰 由二○一六年初開始，香港大事如數家珍：香港大學學生包圍校委會、年初二旺角騷亂、林榮基公開被擄和銅鑼灣書店李波失蹤真相、政府撤回《版權修訂條例》、立法會新界東補選、高鐵一百九十六億港元撥款申請獲得通過、政府收回亞洲電視牌照、梁振英女兒「行李門事件」、淘大工業村四級大火導致兩消防員死亡、梁家騮議員一人拉布拉倒了《醫生註冊（修訂）條例草更多
二○一六年是許多財金、經濟、政治專家，分析員大跌眼鏡的一年。六月英國脫歐公投的結果令所有政治觀察家跌眼鏡，公投結果公布後股市猛漲又令財金經濟專家跌眼鏡。到了年尾，美國總統大選又把事情重演一次，特朗普當選令政治觀察家跌眼鏡，其後美國股市不斷創新高更是令股壇高手也跌眼鏡──投票前，美國有股市專家還預言如果特朗普當選，美國股市會大跌百分之五十呢！香港也是如此。二○一六年初，絕大部分的地產專家都認為香港樓更多
送走了紛紛攘攘、出人意表的二○一六年，也是傳媒艱難的一年，主編邀請我談談傳媒業二○一七年的挑戰，我作為局中人分享一下個人的想法。香港是一個十分奇特的地方，七百多萬人的一個中型城市，竟然可以有超過二十份日報，收費報章發行一百多萬份，五份中西免費報發行超過二百萬份，全世界都找不到第二個例子。但這一兩年來，先後有老牌報章結束經營，裁員減薪；多份雜誌停刊、收縮、轉型，恐怕會出現骨牌效應，陸續有來。新聞工作更多
成文之時，剛完成了選舉委員會分組界別選舉，民主派全取教育界三十席。今年政局動盪，教育界亦難獨善其身。「疑似」港獨議題殺入校園、通識科再次被轟「令學生激進疏離家國」，但是超過二萬位教育界選民以行動展示他們守護核心價值的堅定決心。 教師自主空間受威脅香港的政治立場愈趨向兩極，政治議題愈來愈見爭議，前線老師面對的教學挑戰亦愈來愈大。面對風風雨雨，教育局卻一味向學校和老師施壓。除了強調教師不能以任何形式宣更多
近期，香港政壇風起雲湧，變幻莫測，令人目不暇給。例如，梁振英在下一屆特首選舉委員會選舉前兩天，忽然宣布不爭取連任，出乎很多人的意料之外。即使如此，泛民陣營沒有因此而鬆懈，仍然努力在選委會選舉中爭取到三百二十五席，超出預期和北京的想像。林鄭月娥在梁振英宣布不連任之後，忽然表示重新考慮是否參選，不久即以其他活動的理由到北京去，然後再以「放假」之名失蹤幾天；是否跟北京高層商議大事，不得而知。葉劉淑儀不能更多
團結香港基金繼二○一五年底起發表科技創新和社會創新研究報告之後，二○一六年十一月廿八日，發表首份藝術創新研究報告，題為《釋放博物館潛力 蛻變管治新模式》。該報告提出一系列有關優化博物館管治的建議，包括建議博物館的管治模式由公辦公營轉為「政府資助、自主營運」；制訂《博物館法》；成立法定博物館管理委員會等，以釋放博物館的潛力，提升本港的文化涵養及長遠競爭力。總幹事鄭李錦芬女士說：「基金會非常榮幸邀請到更多
過去四年多，建制派不少人曾經問我：究竟梁振英的「原罪」在哪裏？為什麼泛民始終對他咬着不放？這問題的答案真的不知要從何說起。簡單而言，我個人並不覺得梁振英有什麼「原罪」，我只覺得以他的性格、視野及政治取態而言，他是一個極不適合在充滿着矛盾的「一國兩制」政治環境下當特首的人。但從泛民的角度，他的「原罪」可能最少有三：一、缺乏誠信；二、剛愎自用；三、好勇鬥狠。由第一天開始，梁振英的誠信已被質疑。從說過「更多
「超然」的梁振英將不會連任，這可不代表他在任時香港法治的崩壞可隨之而自動康復。人大常委第五次釋法，固然是在香港法治的傷口再深深挖一刀；但在二○一六這一年，法治傷口並不是只由釋法這一刀造成的。不幸地，特權與濫權，已漸成新常態。何謂法治，由梁振英自行演繹的「依法守法」與終審法院首席法官馬道立闡述的「法治面前人人平等」，大相逕庭。即使是以律政司的標準來解釋，「法治」也絕非單由「依法守法」可以囊括﹕「『法更多
世界形勢正進入了大分化、大改組的求變局面，英國脫歐、美國狂人特朗普上台，使世界局勢更複雜化，還有中國經濟面臨下滑趨勢、香港管治危機……。環顧眼下人類社會，文明的「情世界」已逐漸為「器世界」所取代。當下作為一個有所作為的新聞工作者，似應要以更堅定的立場、更敏銳的觸角、更恢宏的胸懷和更客觀的態度去辨識和面對。今天，人類社會正向兩極化發展，充瀰着非黑即白、非左即右的極端言論和行為，淹沒了正義和真理的聲音更多
創刊五十一周年題字：日月光華 百歲選堂（饒宗頤）更多
一九七六年十月，我參加一九八一年版《魯迅全集》書信卷的注釋工作，我的中國現代文學史研究之旅由此開啟。整整四十年光陰過去了，回望一路走來的治學歷程，我不同程度地研究過魯迅、胡適、周作人、郁達夫、徐志摩、梁實秋、臺靜農、施蟄存、葉靈鳳、曹聚仁等海峽兩岸三地重要的現代作家。尤其一九八七年元月在《明報月刊》發表《張愛玲創作中篇小說〈小艾〉的背景》，以此為契機，我又踏入張愛玲研究領域，一直走到今天。顯而易見更多
古巴總統勞爾．卡斯特羅（Raúl Castro）十一月二十五日以顫抖的聲音宣布，古巴革命領導人、前總統菲德爾．卡斯特羅（Fidel Alejandro Castro Ruz）於當天晚上十時二十九分去世，享年九十歲，遺體將於二十六日火化，並於十二月四日下葬於古巴革命搖籃「古巴的聖地牙哥」（Santiago de Cuba），國殤期前後將有九天。身為卡斯特羅胞弟的勞爾同時指出，卡斯特羅生前的遺願是，不更多
美國總統奧巴馬經過八年任期，會在二○一七年一月二十日卸任。本來，奧巴馬全力輔選前國務卿希拉里競選總統，希望自己的政治遺產可以繼續下去，影響美國人未來的生活，也可以提升對他任期政績的歷史評價的含金量。可惜，天不遂人願，被全世界不看好的「瘋子」特朗普，卻意外贏得壓倒性勝利，這股旋風還讓共和黨贏得了眾議院和參議院的主控權，形成了白宮國會的「一片紅」，這讓奧巴馬延續自己政績的企圖徹底落空。由於這次總統大選更多
基於涉及中共統治合法性的根本問題，「台灣問題」自從一九四九年中共建政以來，即成為北京對外關係的「重中之重」。冷戰時期的七十年代，基於應對蘇聯等共同利益，「北京─華盛頓」戰略性靠攏，世界格局為之一變。除了美台斷交的必要措施，奠定影響至今的中美關係不可或缺的重要基礎，則是基辛格時期確立的「一個中國」原則。此一美國恪守數十年的基本對華政策，並不因冷戰的結束而有所改變。然而，這個「沉睡」已久的「一中政策」更多
不久前剛從香港回到上海，發現所住社區四周買不到報紙了，本來還剩下的那個書報亭已經被拆得乾乾淨淨，變成停放電動自行車的地方。大概一個多月前，書報亭的業主給我看過一張白紙，晚上就貼在書報亭門上：「根據全市東方書報亭『補短板』工作總體部署，您所在東方書報亭已被納入『補短板』範圍，具體『補短板』工作由所在區、街鎮及上海東方書報刊服務有限公司落實。特此通知。」既然是政府行為，那就沒有商量餘地。我不知道那位年更多