特輯：香港的核心價值

過去四年多，建制派不少人曾經問我：究竟梁振英的「原罪」在哪裏？為什麼泛民始終對他咬着不放？這問題的答案真的不知要從何說起。簡單而言，我個人並不覺得梁振英有什麼「原罪」，我只覺得以他的性格、視野及政治取態而言，他是一個極不適合在充滿着矛盾的「一國兩制」政治環境下當特首的人。但從泛民的角度，他的「原罪」可能最少有三：一、缺乏誠信；二、剛愎自用；三、好勇鬥狠。由第一天開始，梁振英的誠信已被質疑。從說過「

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