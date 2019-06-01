特輯：「中美之爭是科幻之爭」──專訪科幻小說家韓松（吟　光）

日 期：二○一九年五月二十六日、六月七日

地 點：北京「另一顆星球」科幻大會、電話訪問

人 物：韓 松、吟 光

「中美之爭歸根究底是科幻之爭！」這是韓松訪問中的驚人之語。

韓松將於今年七月現身香港書展。除了是著名科幻作家、以對現實和傳統的批判著稱、被列為中國科幻「四大天王」之一，韓松還有另一重身份：現任新華社對外新聞編輯部副主任—也就是說，所有最新中美消息都要經由他手發布，處理中外關係是他的專長。

如今中美貿易戰打響，人稱「韓局」的他也忙到腳不沾地，連出來參加科幻文學活動都得偷偷摸摸。所以在說完上面的驚人之語以後，他補了一句：「今天三點剛發布中美貿易談判白皮書，昨天一晚上都在加班這件事。」

在這樣視角之下，韓松提出的立場就格外有意思了。面對提問「為什麼香港讀者對大陸科幻不感興趣」，他給筆者的答案是：「科幻的繁榮需要更具世界性的舞台。」

「是比喻，也是現實」

吟光（下稱「吟」）：中美之爭歸根究底是科幻之爭？這樣一個抓眼球的觀點，我想知道是比喻嗎？

韓松（下稱「韓」）：是比喻，也是現實。科幻代表着一個國家和民族對未來的想像、規劃和定義，代表着基於什麼樣的世界觀。我覺得這是科幻的本質：創造一個與現在不同的新世界。而且最核心是以技術為基礎。

吟：是技術，不是經濟嗎？

韓：是經貿，但經貿的後面更多是科技競爭，就好像華為和蘋果。科技在決定未來，決定未來的想像和話語權。中國以前是沒有未來的國家，只有長年的衰落和戰爭。現在有未來了，而且在重新規劃一個與美國不相像的未來。美國以前是非常有未來的國家，很年輕，無盡的想像，尤其體現在科幻上。現在有了對手—中國這個不一樣的審美。

吟：如果說未來是由技術決定，那我們在做的人文，會走到什麼地方？

韓：最根本還是人文的較量。科幻小說不是純粹的技術，最終是藝術。西方之所以有今天的科學技術、經濟、工業發達，最早是來自文藝復興，也是那時候開始有了科幻源泉。

吟：是指世界上第一部科幻小說、瑪麗．雪萊（Mary Shelley）的《科學怪人》（Frankenstein，又稱The Modern Prometheus）嗎？

韓：還更早，西方的「烏托邦構想」都算。《科學怪人》已經是實現工業革命之後了。所以中國的科幻發展也好、國家發展也好，都需要人文主義和思想解放在後面支撐。

吟：比如「桃花源」算嗎？

韓：也算，但那是一個農業文明的地方。

吟：您說過，中國的文學還是電影，大多停留在農業文明的審美。

韓：為什麼中國遲遲拍不出好的科幻電影？因為上一代導演還停在農業時代，無論武俠英雄還是才子佳人、帝王將相，甚至許多賀歲片。我們如今已經到了工業科技時代，導演郭帆是科幻迷，吳京的太太也是科幻迷，這才有了《流浪地球》。

吟：農業文明與工業文明的本質區別是什麼？

韓：還是技術。科技越來越影響很多行業，包括藝術。科幻小說成為被追逐的對象，科技的設想和支撐在其中擔當重要角色。電影《流浪地球》的成功是建立在科技之上，除了特效團隊，故事本身也融入機械、行星發動機、太空站、木星等知識，涉及很多學科，包括天文學、建築學等，讓人相信它的未來感。

對科技的把握應既是理性，也是感性。把抽象的科學概念，用形象化的方式展現出來，讓大家看到、聽到、聞到、觸摸到「什麼是科學」。愛因斯坦的公式就那麼短短幾厘米，到了《星際啟示錄》（Interstellar）變成一幅幅畫面，這就是科幻的魅力所在。

「有盛世，也有憂患」

吟：如今大陸湧現出了「科幻盛世」，您對未來的前景怎麼看？

韓：盛世當然有它的原因，確實也表現出盛世氣象，從參與的人、擴大的影響、地位的提升、經濟效益、甚至有時的狂熱，都可以看到。科幻其實是現實的一面鏡子，展現出國家也到了盛世。

但盛世裏有憂患和危機，科幻也是這樣。現在還沒到全盛，就已經有些模式化，有些後續乏力，缺乏更大的想像，甚至很多作家開始自我審查。

吟：科幻作品也有審查的顧慮嗎？

韓：當然，一直都有啊。因為都覺得科幻寫得很遠，大多能出版，但其實還是有很多限制的。

吟：盛世的延續，需要一部部作品接上去。您的中短篇科幻小說選《乘客與創造者》即將在香港發售，為我們做個介紹吧。

韓：這也是我第一次在香港出版，不太清楚繁體中文市場喜歡什麼樣的故事。那個小說在十四年前寫的，關於交通工具、也關於中美緊張的關係。講的是在未來世界裏，美國人發明技術，把十三億中國人送進很多波音飛機裏面，永遠在天上飛行，不准着陸，而很多人沒有意識到自己被關起來，但最後我們還是把飛機燒毀跳出來了。是不是有點像現在的封鎖？

吟：有意思，所以也是對中美關係的預言了！那電影改編方面有進展嗎？

韓：好幾家都在改編，但我不知道他們的具體情況。賣出去以後就沒有再參與了。

吟：您曾受邀香港科技大學「華語科幻大會」，可惜由於簽證原因未能到場，最後以視頻連線的方式參與討論。這種發生在現代科技之下的場景，本身已具「科幻感」。今年香港書展以「科幻」為主題，希望「乘客」最終能抵達香港。

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