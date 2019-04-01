特輯：「五四」百周年目睹之怪現狀（章立凡）

今年（公曆二○一九）注定是個不讓當局省心的年份，中國將迎來多個歷史紀念日，除了中共建政七十周年、「六四」事件三十周年、達賴喇嘛出走六十周年，還有即將到來的五四運動一百周年。

在中美貿易戰和陷於國際社會孤立的大背景下，中共當局面臨的內外形勢十分嚴峻，黨內國內矛盾激化，維穩保政權成為第一要務。這也令原本難以自圓其說的執政理論，演化為意識形態上的精神分裂，出現了種種百年罕見之怪現象。

怪象一：北京大學打壓學生

沒有胡適、陳獨秀倡導的新文化運動帶來的思想解放，沒有北大校長蔡元培提倡的「思想自由，兼容並包」的多元文化氛圍，五四運動很可能不會發生。胡適一直認為這是思想運動政治化，主張將兩個運動加以區分。

按中共官方史學的說法：五四運動促進了馬克思主義的廣泛傳播，催生了中國共產黨。北大教授李大釗在中國第一個舉起馬克思主義旗幟，系統接受、傳播和實踐馬克思主義。一九二○年三月，「馬克思學說研究會」在北京大學成立，著名的「亢慕義（Communism）齋」就是該會的辦公室和圖書館。北大成為研究和傳播馬克思主義的中心，同年十月，北京共產黨小組在北大成立，成員幾乎都是北大師生。中共「一大」前，全國八個地區的共產黨組織，有六個組織的負責人是北大師生和校友；全國五十三名黨員中，有北大師生和校友二十一人；中共「一大」的十三名代表中，有北大師生和校友五人。由此可見北大在中共官方意識形態中的祖庭地位，五四運動也成為中共政權「合法性」來源的象徵。

馬克思實現社會理想的手段—階級鬥爭和暴力革命，十月革命後形成了俄國山寨版。五四一代知識分子「以俄為師」，毛澤東更以中國本土化馬克思主義自居，其實他所引入的，是列寧主義和斯大林主義，再與本土封建主義雜糅，形成中國特色山寨版，被稱為「山溝裏的馬克思主義」。二十世紀末期，共產主義制度在全世界遭遇潰敗，僅殘存於少數國家，東西方冷戰時代結束。

中共「十八大」以來，保住執政地位成為第一要務。官方意識形態不斷向左偏袒，各大學和研究機構紛紛成立「馬克思主義研究中心」，舉辦各種講座和活動，為中共執政的合法性增添「理論自信」。二○一八年恰逢馬克思誕辰二百周年，五月五至六日，北京大學主辦的第二屆世界馬克思主義大會在北京召開，主題為「馬克思主義與人類命運共同體」。

與此同期，北京大學等多座高校學生的「馬克思主義學會」組織，反倒成了官方眼中的異端。這批天真的左派學子，歷經官方教育生產線的洗腦，貌似真信了馬克思主義和無產階級專政；但在社會實踐中，卻發現自己身處一個「有產階級專政」之國，官方說教嚴重背離現實。他們試圖遵循偉大革命導師的教導，效法馬克思主義知識分子前輩，走與工人階級結合的道路，為勞苦大眾爭取權利；卻迭遭當局打壓整肅，活躍分子失去人身自由，學會社團被劫奪。

民國時期大學校長的一項天職，是主動保護學生，捍衛大學校園的思想自由。北京大學是五四運動和中共溫床，如今學校當局打壓青年學生，是對北大「思想自由，兼容並包」傳統的褻瀆；而培養「共產主義接班人」的洗腦導致基因突變，誕育出另類掘墓人，則是對山寨版馬克思主義的莫大諷刺。

怪象二：清華大學整肅教授

說完了五四運動和馬克思主義策源地的北大，再來看看「獨立之精神，自由之思想」的發祥地清華大學。

當下清華大學最出風頭的事，是校方對法學院敢言教授許章潤做出停課、停職和審查的決定，引發了社會各界的抗議浪潮。

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