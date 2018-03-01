「兩會」與香港的三件事　（劉銳紹）

十三屆全國人大和政協會議結束，新一屆領導班子產生。「兩會」雖然是全國性會議，但也有不少事情跟香港有關。

「一黨專政」不同「一黨執政」

在會議結束後，新任全國人大常委譚耀宗接受訪問時表示，據他「自己分析」，由於現時已通過新的憲法，明言「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，日後如提出「反對一黨專政」，可能會影響在港參選機會。此語一出，引起各種猜測，有人猜想「他是不是新任人大常委要有所表現」？更重要的是，這句話是不是反映習近平多次強調的──「牢牢掌握對港澳的全面管治權」，日後中央的治港政策將會更緊？

其實，從字面上理解，「反對一黨專政」也沒有問題。關鍵是：反對的是「一黨專政」，而不是「一黨執政」；只要執政者不是「專政」，而是努力吸納包括主流民意在內的各方意見，就可以「一黨執政」。所以，毋須上綱上線地理解「反對一黨專政」，硬指這種叫法是針對中國的執政黨，否則只會加深矛盾。

看闊一點，即使在民主選舉的西方國家，很多政府都是「一黨執政」，除非在公開的選舉中未能取得足夠席位，不符合「一黨執政」的條件，才會組織聯合政府。所以，中國共產黨也可以「一黨執政」（關鍵在於是否經過人民參與的真正選舉），毋須聽到有人提出「反對一黨專政」，就等同反對「一黨執政」。

再看深一層，以前中國共產黨用「人民民主專政」的字眼，但今天更多使用的是它領導下的「多黨合作制」，而不是「專政」；即使實質是執政者有絕對控制權，但也用了「依法治國」的字眼。北京也知道「專政」的字眼不得人心，所以，只要反對的是「一黨專政」，而不是「一黨執政」，根本不會牴觸「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」的精神。

國台辦港澳辦合併的困難

另一則有關香港的新聞，是傳聞中的國務院台灣事務辦公室（國台辦）和港澳事務辦公室（港澳辦）合併，但沒有成事。

據了解，在醞釀國務院機構改革時，確有這種建議，但後來多番研究後，有關方面認為這個建議還未成熟，條件還未足夠，沒有在國家機構改革方案中提出來。

這樣處理是實事求是和明智的。明眼人一看，已知今天港澳的情況跟台灣的情況完全是兩碼事──港澳已經回歸，但台灣仍然偏於一隅，未在統一的版圖內。此外，港澳回歸後實行「一國兩制」，無論執行的情況如何，是否得到公認的成績，「一國兩制」也是主流共識；但在台灣，無論是歷屆政府和台灣人，均不接受和不相信「一國兩制」，因為台灣由一九九六年開始已是一人一票直選最高領導人，人民的自主性很強。所以，如果硬要把「國台辦」和「港澳辦」合併，只會添煩添亂，加深台灣人民的反彈，以為北京強把「一國兩制」加於台灣身上。

此外，胡亂合併或匆匆合併，也會出現實際操作的困難。現在的「國台辦」和「港澳辦」都是各自分管一攤工作，雖有關聯，但基本上是各有分工，各有重點。在中國官場，這就涉及權力範圍的關鍵問題了。還有，香港還有「中聯辦」，算起來也是部級單位，如把「國台辦」和「港澳辦」合併，屆時中聯辦的角色將怎麼樣？算來算去，還是維持現狀最好。

據傳，出現「合併」的建議，主要因為可以集中力量打擊「台獨」和「港獨」。不過，如果這是真正原因的話，那就要反問一句：目前的「台獨」和「港獨」是否已成為兩岸三地之間的首要問題，必須合併兩部「辦」的力量，予以打擊？

只要看得細緻，答案就很清楚了。據台灣民意基金會上月的最新調查，支持「台獨」的人已由前年的百分之五十一點二下滑至上月的百分之三十八點三，下跌了百分之十二點九。北京由今年年初開始，也推出多項惠台措施，爭取台灣民心，可見北京仍然以柔性方法為主。在香港，所謂「港獨」更是小兒科之極，無論在習近平的「十九大」報告還是李克強的政府工作報告中，也沒有提及「港獨」（其他官員談到對「港獨」零容忍，屬於重申立場性質）。可見，反「台獨」和「港獨」不是合併「國台辦」和「港澳辦」的最佳理由和合理原因。北京高層最後沒有落實這個建議，也是聰明的做法。

誰協調港澳都一樣

在「兩會」期間，還有一個有關港澳的關注點未有答案，就是誰擔任中央港澳工作協調小組組長？前組長張德江已經任滿，新人選是誰？眾說紛紜。不過，我倒覺得這不是關鍵所在，因為無論誰人擔任組長，有關港澳的最終決策權都在習近平手上；即使張德江出任組長的時候，也是這樣。所以，外界多點關注決策的內容，比關心誰是組長更有實質意義。

（作者為香港時事評論員。）

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