特輯：「我很絕望！」──意大利疫情檢閱（吳　敏）

「他們把我開除了，我要進行大屠殺！」一位四十四歲的失業男子在周五早上撥通了米蘭警方的電話。這位意大利男子有一個九歲的孩子和妻子，他的薪水是家裏唯一的生活來源，而在周五早上他卻被公司解雇了。他在電話裏說：「我很絕望，我被解雇了……」並表示將開着汽車衝向人群，進行一場「大屠殺」。接線員通過電話拖住這名男子，警方迅速找到了這名男子的家，並將他送往米蘭Fatebenefratelli醫院的精神病急診室就診。隨着封閉的繼續，意大利經濟「休克」無法避免，即便是在經濟最發達的倫巴第大區，也可以預見到失業的人潮，這些人未來將何以為生？會不會鋌而走險？疫情緩和後，隨着經濟危機的到來，社會危機也會逐漸的浮出水面。

民眾無視禁令出門 囚犯生產口罩

儘管人們不斷呼籲，但不遵守新冠病毒緊急法令的人數仍然很高。截至四月四日，警方進行了超過二十二萬次的檢查，超過九千人因違反新冠病毒緊急法令而遭到起訴。復活節期間，米蘭和羅馬將加大檢查，並在公路服務區域附近以及大區和省級公路的主要節點上設置檢查站抽查。

米蘭運河附近的Darsena di Milano上滿是散步的人群，博洛尼亞的馬路市場上滿是購物的市民，都靈的S. Rita集貿市場已經恢復了往日的繁華，甚至連首都羅馬也不例外─四月四日，意大利市民和電視台拍攝了一些城市的街頭畫面，街上不僅有出門買菜的大爺大媽，還有很多人無視禁令出門閒逛的，或者只是為了買一點點日用品而多次往返超市排隊的……對此，百分之八十的意大利網友感到憤怒和難以理解。一位網友無奈的說：「這樣下去的話我們永遠也出不了家門。」有網友質問：「我不明白，他們是真的不懂還是不想懂？」還有南部的網友留言稱：「我已經在家裏呆了三個星期了，兩個星期才出門買一次食物，我可是在西西里島，為什麼那些城市的人還這樣出門？」

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