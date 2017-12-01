一斛晶瑩念詩翁　（金聖華）

船行水上，海闊天空，一片汪洋伸展無涯，平靜如鏡，此時腦海中卻波濤起伏，風急浪高；心底裏一直惦記着，懸掛着，憂慮着，不知遠在高雄的詩翁，此刻是否已度難關，安然無恙？

赴澳旅遊，出發前駭然得知余光中先生抱恙入院的消息，不由得心急如焚，忐忑不安。才一個多月前剛赴高雄參加中山大學為余先生慶生的盛會，當時他精神矍鑠，言笑晏晏。明明記得他應邀上台，不肯坐在大會為他準備的座椅上，偏要站着演講，一講半小時有多，一貫的妙語如珠，機智風趣；明明記得他會後與親友步出陽台，眺望西子灣的夕照晚霞，並與眾人合照留影，一派閒適自如；明明記得他在會前的晚宴上與後輩打成一片，伸手做出最為流行，表示「love」的韓式手勢，笑得開懷，難道這一切都會轉眼成空，不可再追？

郵輪緩緩向南澳駛行，船上聯絡不便，於是每到一埠就急忙上岸，打開手機查看消息。突然，噩耗傳來，余先生已於十二月十四日溘然長逝。霎那間，南太平洋澄碧的海水，變為一汪蒼茫的幽藍！

接着，《明報月刊》潘總來訊，痛陳詩翁離世，天下同悲，擬刊特輯，以示悼念。潘總囑我將原已在月刊發排、將於一月刊登的拙文〈一斛晶瑩〉略事修改，並務必在十九號返港之夜立即交稿，以便趕及在次日付梓。

〈一斛晶瑩〉原本記載着早前有幸為詩人慶生，與其共度八九壽辰正日的經過，在此謹以一瓣心香，敬錄如下，以為紀念。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

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