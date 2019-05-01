中國人的盼望（潘耀明）

文化設法取消階級，使世上所想到了的和知道了的最美好的東西到處流行，使人人都生活在和美與光明的氣氛裏。在這種氣氛裏，他們可以自由地運用觀念，像文化本身那樣運用它們，─為它們所滋養而不為它們所束縛。①

「五四運動」對近百年中國政治、文化、思想的影響深且鉅，因此，我們做了兩個特輯，此後還要繼續發表關於五四的檢視和反省的文章。

本刊五月號「五四」百年祭特輯，張鳴先生撰文釐清兩個「五四運動」的本質區別。

「五四運動」作為新文化啟蒙運動，發軔於一九一七年蔡元培、胡適、陳獨秀等人所鼓吹的思想文化啟蒙運動。

張文指出：「新文化運動，是以輸入新學理、新思潮，改造舊文化、舊倫理為宗旨的。在新文化運動的領袖陳獨秀看來，中國之所以在辛亥以後，依舊死氣沉沉，就是因為沒有這樣一場深層次的革命。所以，胡適說，他的白話文主張，到了陳獨秀這個老革命家手裏，就變成了一場文化領域的革命。」②

可見，原以文化為主體的運動，一旦與革命扯上關係，便因此而變質了，成為革命的附庸。這就是「五四運動」後來發展成為全面否定中國傳統文化的「矯枉過正」的過激行動。

我想，作為革命領袖、共產黨的創辦人陳獨秀，也不一定願意看到「五四運動」發展到後來的局面。他本人有深厚的學養，是「國學」的研究專家，雖然受到革命思想的影響，相信在他的骨子裏，並不想徹底摧毀中國傳統文化，只是當局者迷而已。

劉再復也指出，應該分清「文化五四」及「政治五四」的概念。他指出：「前者是廣義的文化運動，以陳獨秀、胡適、周作人、魯迅等為主將。後者是狹義的政治愛國學生運動，以傅斯年、羅家倫、徐彥之學生為代表……文化五四運動是一個突出個人、個體與個性的運動，可是，今日的中國，『個人』、『個體』、『個性』全被消滅了。」所以他認為，五四是失敗的。③

劉再復深刻地分析五四失敗的原因。中國人一天沒有真正總結出五四失敗的經驗，是很難有大突破的。

柏楊曾經感慨系之地說：「最使我們痛苦的是，一百年來，中國人的每一個盼望，幾乎全部歸於幻滅。來了一個盼望，以為中國會從此好起來，結果不但使我們失望，反而更壞……」④

反觀近百年中國的老百姓、知識分子經歷的種種苦難，簡直是非人的、罄竹難書的。不管怎樣，我們相信，歷史是迂迴的，未來的道路是曲折、甚至是反覆的，但是時代肯定是向前、不以人的意志為轉移的！

注：

①馬太．安諾德（Matthew Arnold）：《文化與無政府狀態》

②張鳴：《兩個「五四運動」》，本刊二○一九年五月號

③劉再復：《五四的失敗和我的兩次掙扎》，本刊二○一九年六月號

④柏楊：《醜陋的中國人》，台灣遠流出版公司，二○○八年五月

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