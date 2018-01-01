中國文化的根（潘耀明）

去年杪，我參加一個小型研討會，主題是「香港文化中國根」。

此後，我一直在思考，我們的文化根是什麼？

與會發言者、浙江人文經濟研究院顧問章關鍵先生特別指出：「文化歸根，不能不歸根於中華民族生生不息的五千年文明史，不能不溯源於孔子博大精深的思想，特別是突出文化理性而一以貫之的哲學思想。」①

換言之，中國文化根與五千年中國文化史和孔子的儒家思想息息相關。

剛讀到余英時先生回憶錄〈香港與新亞書院〉文章，提到他經過很大周折從內地到香港探望父母，原定探完親後趕返燕京大學繼續學業。與雙親相聚半年後，余先生按原定計劃返內地，當他踏上內地，思想上一直受到困擾，套用余先生的話是「天人交戰」。他反躬自問：

如果我留港不走，必要時或可成為家中一助力，父母一定會安心不少。其次，我一意要回中國本土，為自己國家盡力，也是過重外在的形式而沒有觸及具體內容，最後流為一種抽象之談。我的父母即是中國的一部分，正迫切需要我的照料，我若捨此不管，還談什麼為中國盡心盡力？②

余先生經過激烈的思想鬥爭後，最終改變初衷，決意重返香港，與年老的雙親為伴。之後他追隨了國學大師錢穆先生，深得其學術堂奧，並成就一番輝煌的文化事業。

余先生的真情流露，令人動容。他對香港的去留，與中國傳統文化、儒家思想的孝道，不無關係。

孔子曾說：「父母在，不遠遊，遊必有方。」③意喻父母在世之時，兒女不出遠門，即使遠遊，也需要讓父母知道去處。當然，最好是能在身邊侍奉父母了。

儒家思想強調要處理好夫婦、父子、兄弟的關係，進而國家、天下的關係，所以有「家國天下情懷」。這相信是余先生所表達的「我的父母即是中國的一部分」的意思。

換言之，中國文化的根，是從中國傳統文化、特別是儒家思想積澱下來的文化理性：「這種文化理性，反映在世界觀上，確認太極本體，揭示世界及其萬物運動變化的客觀規律。反映在人生觀上，宣導自強不息，厚德載物，開物成務，革故鼎新，知幾通變，生生無已。反映在價值觀上，崇尚順天應人，與時偕行，得理成位，持中守正，保合大和，各正性命，吉凶與民同患。」④

所謂的文化理性，是指傳統文化思想結合現實社會的文化發展觀，譬如孔子刪述《尚書》所涵蓋的中國文化崇尚道德、以民為本、重視社會和諧的價值取向⑤，對現實社會，也有其啟迪意義的。

章關鍵先生以上這段話，意味深長，原來是針對香港目前的困境而發的。其實，對國人──上至最高領導人、各級官員，下至老百姓及個人而言，也是值得咀嚼、琢磨、深思而行的。

今年是狗年，正是：

雞啼知月上

犬吠報春來

祝讀者、作者狗年吉祥！

注:

①④章關鍵：〈香港文化根說〉

②余英時：〈香港與新亞書院〉，本刊二○一八年一月號

③孔子：《論語．里仁》

⑤〈中國文化的「根」與「魂」〉，《光明日報》，二○一五年四月二十日

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