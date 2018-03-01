二○一八年四月號 余英時 特稿

中國文化與民主體制—〈香港與新亞書院〉之四　（余英時）

Yip Keith

我入錢先生之門後，選擇傳統中國史為終身研究專業即已決定了，更無猶豫的餘地。但既是專業，便必須作長時期的準備和廣闊的閱讀，不是很快即能收效的。事實上，在新亞讀書期間，我最感緊迫的問題並不是怎樣搞好專業，而是如何克服馬克思主義唯物史觀的挑戰。

對「五階段論」的初質疑
我在燕京大學受過一學期的「政治大課」，也就是意識形態的灌輸。當時奉為馬克思主義「經典的」是一九三八年蘇聯出版的《聯共（布）黨史簡明教程》（History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course）。其中第四章關於「辯證唯物論與歷史唯物論」一節出自斯大林之手，更是每一個字都被肯定為至高無上的「真理」。斯大林以馬克思「下層基礎」（「生產」和「生產關係」）決定「上層建築」（社會結構和思想、意識之類）的學說為根據提出了一個歷史發展的公式，即盡人皆知的「五階段論」：一切民族或地區的歷史都必然經歷五個階段─原始共產、奴隸、封建、資本主義、社會主義（歸宿於共產主義）。他稱此為科學規律，因為這是「下層基礎」所決定的，不以任何個人的意志為轉移。中共官方學術界從一開始便完全接受了「五階段論」，郭沫若、范文瀾、侯外廬、翦伯贊等人的論述和稍後關於中國史分期的爭論都是明證；他們之間的分歧僅僅在於分期的時間先後而已。

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