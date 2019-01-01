中國知識分子的悲鳴（潘耀明）

二月河於去年十二月十五日緊隨金庸之後走了。

前者是清朝三大帝的作者，後者是清代大官的後裔。兩人於二○○五年十二月在深圳讀書會認識後，惺惺相惜，彼此敬慕對方。

金庸對二月河《雍正皇帝》是肯定的，可見他這一評價已超越世代恩仇。

談起雍正的文字獄，講的大都是查抄《紅樓夢》作者曹雪芹的祖輩曹寅的家。其實雍正還查抄了金庸的祖輩─海寧查家，即清代大詩人查慎行及弟弟查嗣庭，是一起頗為哄動的文字獄。

查慎行是金庸先祖，在清代詩名已很大。查為仁在《蓮坡詩話》認為其詩以「空靈」創新為尚，允稱東南詩壇領袖。

康熙四十二年，查慎行中進士，特授翰林院編修。查慎行生性淡泊，與他的名字一樣，慎言慎行。康熙時期，因「明史案」戮殺涉事人員包括知識分子逾千，他曾告誡家人，官場險巇，務必小心言行。

康熙五十二年，查慎行主動辭官歸故里，待閒家中十年，寄情山水、遨遊書林，樂得逍遙。可是，即使兩耳不聞官場事的他，於雍正四年，因弟弟查嗣庭「訕謗案」，作為兄長的他卻以「家長失教」獲罪。

其弟查嗣庭於清雍正四年，被委以禮部侍郎（相當目下的副教育部長），派往江南省做正考官。查嗣庭出了一道試題叫「邦畿千里，維民所止」，意喻國家廣袤大地，是老百姓安居樂業的地方。

立意甚好，也是好題目。但是伺伏在暗角的馬屁精和小人，卻在字裏行間挑骨頭，上書雍正，說「維民所止」中的「維」、「止」二字，存心把「雍正」去頭，其心可誅。

這是古代陰謀論的典型例子。雍正是一位陰狠而疑心極重的皇帝，一旦陷入陰謀論，老羞成怒之餘，更凶相畢露，下令嚴辦查嗣庭父子。結果查嗣庭父子被烤死於獄中，家屬被流放。但雍正事後獲悉，仍不解恨，竟下令戮查嗣庭之屍，禁止浙江全省參加舉人及進士凡六年。

慎言慎行的查慎行不免受池魚之災，瑯璫入獄，最後雖被放歸，憂心忡忡，二年後啣千古奇冤去見閻羅王。

歷史巨輪滾滾向前，時至今天，中國知識分子以文字入罪，仍然迭有發生，眼下的文字獄，雖然不至於殺頭，但被批鬥甚至喪失自由，屢見不鮮。二月河逝世一個月後的同一日，今年一月十五日逝世的白樺，便是其中的一位。

白樺是革命軍人出身，套一句政治術語，屬於又紅又專，他的脈搏卻流動一個正直知識分子的血液。他的小說及改編的電影《苦戀》，喊出中國知識分子積壓數千年心頭的悲鳴：「你愛國家，國家愛你嗎？」而遭到無情批判和打壓。

白樺這一代知識分子已漸次老去了，值得慶幸的，賸下的還有他們的傲骨和不朽的精神為後人憑弔！

今年是己亥豬年，有謂「寬厚公正為人君，大耳有福自逍遙」。祝作者、讀者豬年吉祥！

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