人民幣貶值是危還是機？（曾淵滄）

六月九日，香港出現聲勢浩大的反修訂《逃犯條例》大遊行，發動遊行的民陣說有一百零三萬人參與遊行，表面看起來，局勢很緊張。不過，六月十及十一日，香港股市急升。六月十二日，香港立法會前爆發嚴重的示威衝突，數十人受傷，十多人被捕，警方發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈……當日，股市下跌，過後的兩天，有升有跌，全周計算，依然是上升。六月十六日，另一次更大規模的遊行爆發，民陣說有二百萬人參與遊行，有趣的是，六月十七及十八日，股市再升。

這就是香港人遊行的特色，與全世界都不相同的遊行。西方世界往往在出現大規模遊行示威時，必有人乘機搶劫，打破街道商店的櫥窗，入店搶劫，香港的大遊行則沒有一家商店遭到搶劫。一大群年輕人白天前往遊行，晚上一起吃宵夜。

內地遊客購買力下降

不過，整體而言，香港的零售消費市場的確是差了。中美貿易戰導致人民幣兌美元大幅貶值超過百分之十，港元與美元掛鉤，因此人民幣兌港元當然也貶值百分之十。人民幣貶值很自然地影響來自中國內地遊客的購買力，香港街上拖着行李箱購物的中國內地遊客少了。如果美國再擴大貿易戰的規模，不排除人民幣還會進一步貶值。中國人民銀行行長易綱也清楚地說，人民幣沒有所謂「紅線」的匯率水平要守。二○○六至二○○八年，人民幣兌美元大幅升值，造就香港成為購物天堂，大量中國內地旅客湧到香港購物，其中不乏職業「買手」，為中國內地客戶提供代購服務。二○○六年，一元人民幣只能兌換零點九港元。去年中美貿易戰爆發前，一元人民幣可以兌換一點二四港元，購買力提高百分之三十八。如今，一元人民幣只能兌換一點一三港元，購買力打了九折。

為港商帶來投資機會

然而，人民幣貶值的確有助中國商家對沖美國關稅的打擊，因此，至今為止，中國的外貿數據依然正常，有增長。人民幣貶值也可能為香港商人帶來投資中國的機會，為了應付貿易戰，中國政府有必要鼓勵內部消費，開放市場。這為香港商人帶來機會，趁人民幣貶值而能以相對少一些的香港資金投資於中國內地，並以中國內地市場為主要的銷售地點，開發十三億人的市場。

是危是機？最終由商人如何為自己定位而決定。過去多年，香港商人最成功之處就是靈活多變，從一百多年前的轉口貿易，至上世紀七十年代，香港變成世界最大的輕工業中心。中國改革開放，香港人一湧而入，在中國開工廠，繼而是自由行、零售、物流、金融……

（作者為財經評論員。）

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