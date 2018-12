「事實不可歪曲,意見大可自由」

(Comment is free, but facts are sacred)

──C. P. Scott(1846–1932)

英國名報人史各特(曾任《曼徹斯特衛報》總編輯五十七年)的名言。我在上海《大公報》作小記者時即服膺此言,其後主持香港《明報》,常以此和同人共勉。

(原載本刊一九九八年六月號。)

