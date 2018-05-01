代表海外中國思潮的刊物—〈香港與新亞書院〉之六　（余英時）

一九四九年以後香港流行的反共刊物很多，但觀點和立場各有不同；大體而言，可以說是代表了二十世紀下半葉海外中國思潮的主流。我所謂「海外」包括香港、台灣、東南亞，以至美國。這裏只能就我個人切身感受略作介紹，不能詳說。

我初到香港，轉學新亞之後，不久便為兩個半月刊所吸引：一是在香港出版的《民主評論》，另一是在台北出版的《自由中國》。二者之中，我對於《自由中國》的興趣更大，因為它的發行人是胡適，其「宗旨」則是全力推動民主自由在中國的實現。但《民主評論》也是我十分尊重的，因為它的編者和主要作者正是新亞書院的創校老師：張丕介師是主編，錢賓四師和唐君毅師則是顧問。《民主評論》的基本立場是維護以儒學為中心的中國文化。這也是他們不能不反共的理由所在。如所周知，中共一向將現代儒學看作是「封建殘餘」，其「反動性」尚在「資產階級思想」之上，必須徹底消滅之。

關於以上兩大刊物之間的背景、異同與交涉，我已在〈《民主評論》新儒家的精神取向〉一文中作了分析和討論，有興趣的讀者可以參看。（這是我為彭國翔《智者的現世關懷─牟宗三的政治與社會思想》所寫的長序，台北：聯經出版，二○一六年出版。）這裏我只想指出：《自由中國》和《民主評論》代表了當時最高文化水準的中文期刊，香港的流亡知識人幾乎人手一冊，至少我是每期都不放過的。更值得指出的是：自由民主理想的追求（《自由中國》）和儒學現代意義的探索（《民主評論》）終於構成以下幾十年的兩大主要思潮，不斷推陳出新，而且在上世紀八十年代以後這兩股思潮先後傳入大陸，至今仍在餘波盪漾之中。

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