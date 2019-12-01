假如你忘記余光中（潘耀明）

唯有道德的自由才使人類真正成為自己的主人；因為僅只有嗜欲的衝動便是奴隸狀態，而唯有服從人們自己為自己所規定的法律，才是自由。①

「茶文化之旅──第七屆世界華文旅遊文學國際學術研討會」於十一月杪舉行。

按過去慣例，這一屆研討會原計劃在香港中文大學舉行開幕式及分組研討會，在澳門大學舉行總結及閉幕式。與會的海內外作家、學者共有一百七十多人。除了歐美、日韓、東南亞國家和兩岸四地的學者專家，還有遠自埃及、伊朗的學者，蔚為大觀！

當會議所有場地包括酒店、膳食、分組研討會地點都安排就緒之後，卻遇到香港反修例風波示威遊行，最後演變成暴力事件，成為國際大新聞。後來香港中文大學更被「黑衣人」②佔領及肆意破壞。與會的海外學者、作家向籌委會表示極大憂慮和不安，甚至有個別學者取消來港參會。

橫亙在籌委會眼前的問題，是香港及香港中文大學已經不適宜舉辦國際會議。籌委會經過會商後，最終決定把開幕式與閉幕式一樣，都放在澳門大學舉行。一切原定細節安排都要推倒重來，而且時間緊迫，籌委會面臨重大考驗！

為此，我特地跑一趟澳門，拜候澳門大學新上任兩年的宋永華校長，獲得宋校長的熱情接待，並表態全力支持，結果，開幕式和閉幕式會址都放在澳門大學最現代化的何賢會議中心舉行。

正如「第七屆世界華文旅遊文學國際學術研討會」籌委會顧問發言代表貝鈞奇先生在開幕式致辭所說：「真沒有想到，我們的城市差不多要淪陷了，而澳門成為了大後方。」

過去，余光中生前一直支持世界華文旅遊文學國際學術研討會，之前的六屆研討會中他參加了三屆，可說是中流砥柱。

余光中逝世兩周年時，余光中的家鄉福建永春余光中文學館舉辦了盛大的紀念活動，期間播放了一首題為《香港的孩子啊，假如你忘記了余光中》③的歌曲，頗發人深思──

香港的孩子啊

假如你忘記了余光中

那就請你大聲朗誦《鄉愁》 於是你還會想到小草

想到大樹

想到萬物

明白了忘根忘本，人將不人

過去大半年，原是歌舞昇平、包容和開放社會的香港，發生持續不斷的示威遊行，政府缺乏應變措施和對策，民怨飆升，社會戾氣沖天。期間加上別有用心的人從中挑動，「黑衣人」橫行，衝擊民主自由的底線，肆意破壞公眾設施、坊間商號，打擊不同意見者，非友即敵，直逼當年紅衛兵行跡，使這個美麗的東方之珠灰頭垢臉，旅人視為畏途！

二○二○年悄然而至，風雨過後是晴天，我們冀望假以時日，香港社會秩序能逐漸恢復井然、再現昔日風采！正如詩人雪萊（Percy Bysshe Shelley）所說：「過去屬於死神，未來屬於你自己。」祝讀者作者新年進步，喜樂多福！

注：

①法國盧梭（Jean-Jacques Rousseau）:《社會契約論》

②指激進的暴力示威者

③作曲譜詞周梁泉

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