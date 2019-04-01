特輯：兩個「五四運動」（張　鳴）

兩個五四的說法，其實不是我「發明」的，在運動過去不久，就有人提及。所謂的兩個五四運動，一個是五四新文化運動，另一個，則是以一九一九年五月四日天安門大遊行，以及火燒趙家樓，痛打章宗祥的激烈行動為標誌的政治事件。

新文化運動不該標上五四標記

其實，所謂五四新文化運動，是不應該標上五四標記的，它就是一場以一九一七年蔡元培主掌北京大學為契機，若干知識界人士發起的一場思想文化啟蒙運動。在五四運動爆發前兩年，就已經存在了。而一九一九年五月四日的政治事件，跟新文化運動並沒有什麼關係。只要是學生認為國家出了大問題，就會站出來。不僅近代，古代也是如此。事實上，五四遊行的時候，學生們的榜樣，就是北宋靖康年間的太學生領袖陳東。

新文化運動，是以輸入新學理、新思潮，改造舊文化、舊倫理為宗旨的。在新文化運動的領袖陳獨秀看來，中國之所以在辛亥以後，依舊死氣沉沉，就是因為沒有這樣一場深層次的革命。所以，胡適說，他的白話文主張，到了陳獨秀這個老革命家手裏，就變成了一場文化領域的革命。

輸入學理和思潮的努力，對於中國的思想界和教育界，是革命性的，經過這場運動，中國的高等教育，才改變了過去低層次的學堂範兒，確立了人文社會的學科規範。但是，對於當年的青年學生而言，他們最熱心的，其實是這場文化運動所帶來的個性解放和個人自由的風尚。由此相伴而生的對舊文化和舊倫理的衝擊。他們最熱衷的，就是如何擺脫舊的大家庭的約束，追求個人自由、戀愛自由。當年風靡的兩個引進並且被中國人改造了的話劇，一個是易卜生的《玩偶之家》，一個是洪深改編王爾德的《少奶奶的扇子》，都撞在了那時時髦青年追求個性解放和個人自由的癢處。胡適唯一的一次話劇創作《終身大事》，也是戀愛自由的主題。魯迅的小說〈狂人日記〉裏面的狂人，實際上就是一個力圖擺脫舊文化漩渦的掙扎者。而他們所提倡的白話文運動，實際上，是為了更好地引進學理和思潮，而打造一種更合適的工具。不是說當年中國就沒有白話寫作，但這種古已有之的白話寫作，對引介西方著述，不太合適。他們所提倡，其實是一種符合西語語法的新白話。

而一九一九年五月四日爆發的那場政治運動，政治背景是所謂中國要亡了。因為青島和膠濟線沒要回來。但是，一九一四年一戰爆發之際，日本從德國人手裏搶奪青島和膠濟線的時候，學生們並沒有這樣的感覺，為何此時會如此痛心疾首？實質上，這是因為一次大戰，中國成為了戰勝國的一員，自我感覺從此公理戰勝強權，我們可以翻身了。同樣在天安門，一九一八年十一月十一日那陣兒，北大的學生也在遊行，而且狂歡三日，人人，包括蔡元培、陳獨秀在內，都興奮異常，都發表了熱情洋溢的演講。然而，轉過年來，開「巴黎和會」，商討戰後的問題，中國的要求卻被大會拒絕。

這個落差，實在是太大了，所造成的相對剝奪感，過於強烈，所以才引起如此大的反彈。

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