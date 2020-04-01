特輯：加州疫情追蹤與美國實力（尹浩鏐）

三月初，至尊公主號郵輪在舊金山海岸漂浮了好些天，白宮曾宣布因該郵輪上的二十一個人對新型冠狀病毒（COVID-19）呈陽性反應，進行了評估之後，決定不讓郵輪乘客登岸。

加州大學舊金山分校的醫學部主任羅伯特．瓦赫特（Robert M. Wachter)教授說：「我們可以從窗戶外看到它。就像一場災難的預兆。將促使州政府採取特殊措施來減緩新型冠狀病毒的傳播。」

加州政府大膽而有爭議的努力

數據顯示，三月的第一周，加州和紐約州是美國受災最嚴重的州，其新冠病毒病例數目大致相同。三月十五日，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布與Google的姊妹公司Verily Life Sciences建立合作夥伴關係，創建一個在線門戶網站，症狀輕微或對新冠病毒有疑慮的人可以填寫調查問卷，那些被確定為測試候選人將被帶到聖克拉拉縣和聖馬特奧縣的直通測試站點進行檢驗。

紐森於三月十九日發布了一項針對就地庇護令，要求全州四千萬居民除有需要，一律居家隔離。保健服務、雜貨店、加油站、銀行、送餐服務和大眾運輸保持開放，海灣地區民眾禁止使用遊樂場、狗場和任何娛樂場所。機場、出租汽車仍將繼續運行，但僅供有必需旅行的人使用。

紐森在新聞發布會上說：「學校必須關閉，不會在暑假之前開放。不言而喻，我們不應該準備讓孩子們回到學校。」不過，他強調：「將通過遠程學習繼續進行教育。雖然學校不會重新開放，但同樣上課」。他解釋：「沒有這種措施，預料在未來八周內，將有一半的加州人會感染新冠病毒。」

人們仍可以在外面散步或運動，但人與人之間必須相隔六呎。老年人和有潛在健康狀況的人應該留在家裏，不准外出。

紐森於三月二十三日表示，在疫情爆發期間，加州將需要額外的五萬張病床來為患者提供服務。據The San Jose Mercury News報道，加州將在戴利市的塞頓醫療中心醫院租用一百多張病床，用於新冠病毒患者。紐森還要求海軍醫療船用於新冠病毒患者。

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