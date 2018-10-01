加拿大華人社團賄選的隱憂（樹　鈞）

這幾天溫哥華及其周邊衛星城市的市長及議員地方選舉，華人社團中的溫州同鄉會及其他團體，連續多日在微信上群發信息，呼籲並鼓勵選民踴躍投票給華裔候選人及「華裔女婿」傅愛德，且為投票者補助車馬費二十加元，以五百人為標準。如每人以二十元酬勞計算，則可以輕易地獲得一萬元的酬勞。這一則微信的下端，竟然出現鄰近溫哥華機場的列治文市市長候選人郭紅的姓名。

溫州同鄉會賄選惡行

由於這些違規選舉的微信牽涉到溫哥華、本拿比及列治文三個城市中九位華裔候選人，範圍之廣着實令人吃驚，而其膽量之大，在加拿大地方選舉史上也絕無僅有。事態之嚴重及其對華人社團的後續影響將是無法估量。假如溫州同鄉會十月六日在擁有三百多名會員的群組發出短訊，僅僅呼籲同鄉積極參與投票，那是對地方選舉的正面支持，值得讚賞。遺憾的是，這些短訊竟然告訴同鄉，凡是前往投票的市民一律補助車馬費二十加元。而且更為離譜的是，直接將他們支持的九位華裔候選人姓名及選區，清晰地列在微信群發中，當中包括溫哥華、本拿比及列治文三個市的王白進、郭紅、劉海、區澤光、張永紅、楊簫慧儀、謝晟、張維俏及「華裔女婿」傅愛德等，大部分是來自大陸的新移民。

在另外一個列治文市長候選人郭紅的微信中，甚至露骨地通知凡前往投票的選民，除了有二十加元車馬費補助外，還邀請他們在投票當天早上吃早餐。儘管參選人否認微信出自其本人，但有這樣的微信出現，絕非空穴來風。根據地區政府法規，任何人均不得在參加競選期間，用有償支付、借貸或提供任何利誘，作為選民投票與否的報酬。這些行為均被視為存有賄選的動機。選民也不允許接受任何利誘而決定是否前往投票，否則皆被視為有接受賄選動機。違規者可被處罰最高一萬元加元、兩年監禁。這一賄選案件被公諸於世後，引起社會一片譁然，尤其是一直奉公守法的華裔社會各界，咸認為這個由溫州同鄉會主導的賄選案件，已經嚴重傷害到華人在加拿大社會中的正面形象。賄選疑案被公諸於世後，在溫哥華東區預投站仍然出現有未攜帶選舉局或市府雇傭文件的正式翻譯員，手持數十張選票，由其一人代為填寫，然後投入票箱。再次引起人們的質疑。雖然這可能是地方選舉的個別現象，但是在法律高於一切的加拿大社會，華人社區一些社團膽大妄為的舉措，遲早會令主流社會改變華人社區長久以來奉公守法的看法。

二十一世紀是屬中國人的？

從十九世紀第一批華人漂洋過海到加拿大修築鐵路，受到非人道的對待，用苦力賺取微薄收入，一八八五年向中國移民徵收巨額人頭稅，禁止中國人帶有歧視條款的移民法，以至一九二三年針對中國人的《排草法案》，經過一百多年的忍辱負重，一代一代培植子孫後代，才有了今天華人融入主流社會的地位，並且受到尊重甚至敬佩，更得到了加拿大總理哈珀，以及不列顛哥倫比亞省自由黨省長克拉克在國會和省議會向華人公開道歉。聯邦政府還對每位曾繳納過人頭稅的家屬支付賠償金兩萬加元，得到加拿大所有華人的讚賞並接受了加拿大政府的道歉。

自大陸開放後，中國的移民潮如雨後春筍，其中不乏腰纏萬貫的貪官、土豪，以及官商勾結下的既得利益者，與之前華人先輩艱苦奮鬥的境遇截然不同的是，他們一抵達移民目的地，就以現金購置豪宅、超型轎車，身穿名牌招搖過市，孩子身揣信用卡隨意消費。可是缺乏中國傳統文化教育的待人接物態度，幾乎成為當地人士側目的對象。

溫哥華機場鄰近的列治文市，原來是溫哥華海邊的垃圾堆積場，因為地處海邊，土壤鬆弛，地質界勘查認為是靠近太平洋的地震帶，一旦發生地震，有可能出現海嘯的危機。但是自一九八○年以來，先後來自台灣及香港的移民，並不在意這些天災的預測，只是考慮廉價的地產，漸漸地，新移民一波又一波地在那裏購買房產，並就地開拓了商機。只是不到二十年的時光，列治文的人口中，華人佔了三分之一，形成溫哥華唐人街以外的另一個新興華人區。

近些年來，大陸新移民對列治文的經營幾乎使出渾身解數。最新的人口調查顯示，當地人口中，華人首次佔有百分之五十二的絕大多數，其中大部分均來自大陸。於是大量的現金流入該市，甚至有傳言稱，市中心最繁華的「三號大道」整條大街已被大陸投資商購買，計劃改造開發。而街坊中還流傳這條三號大道，可能被改名為「解放大道」。當然大陸投資商的大手筆，就難免會引伸出傳言中當地市民擔憂和嫉羨交替的態度。也許這些行為可以被看成是個人的生活選擇，他人沒有權力作出批評。但是部分新移民並不諳英語，對當地人的生活方式及文化傳統也只是一知半解，所以其生活起居及待人接物，只能局限在來自家鄉的同胞圈子裏。因為有雄厚的經濟基礎，一直以來「二十一世紀是屬中國人的」自我膨脹心態作祟，滿以為即使不懂英語，一樣可以打天下，直接參政的雄心壯志也由此而來。

加拿大社會具有濃厚的守法精神，以及待人寬厚誠懇的傳統，從不對他人持懷疑態度，因此凡事都採取正面積極的方式應對，維護社會的和諧共處。遺憾的是有部分新移民，就是利用加拿大人的善良，從事偷雞摸狗的勾當，還暗中將加拿大人的善良當成無知來嘲笑。由於溫州同鄉會成員幾乎是清一色來自大陸的新移民，其政治立場不言而喻，而他們支持的九位華裔候選人中，一半以上來自中國大陸。列治文市長候選人郭紅也是北京大學法學院畢業，並在安大略省溫莎大學獲得博士學位。在加拿大執業律師事務十幾年，出山競選理當支持。而中國政府一直以來，對海外華人參政的意願持樂觀其成的態度。加拿大西海岸的大陸移民急劇增加，正是參選的良好時機。

嚴厲遏制 免華人形象盡毀

近幾個月來，美國特朗普政府一直在沒有證據的助力下，炮轟中國政府干預美國大選，北京方面採取非常謹慎的態度應對。而溫哥華及鄰市的地方選舉，溫州同鄉會造成賄選的疑雲，就難免令人與美國當局的懷疑連在一起，從而出現對該同鄉會是否與中國政府有密切關聯的遐想或臆測。在這次地方選舉中，溫州同鄉會利用加拿大人的「誠懇」，以及加拿大人不諳中文的弱點，公然在中文微信中為華裔候選人操作賄選的卑劣手段，以為可以瞞天過海。這個被華人引以為恥的舉動，如不能從源頭上予以遏制，整個華人百年來苦心經營得來不易的形象遲早會被毀於一旦。

現在溫哥華等三個城市有關部門聯手介入，警方正在深入調查。當然希望這只是虛驚一場！不管結果如何，溫哥華溫州同鄉會雖然在事發後以不知觸犯法律為由作自我辯解，但是長期生活在加拿大的華人華僑有責任和義務，呼籲當地政府及有關部門，加強今後選舉的監督，華人也應該自覺自愛，因為這關係到今後華人長期在加拿大生存空間的發展。

（作者為內地自由撰稿人。）

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