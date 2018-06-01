友聯諸君多來自新亞同門──〈香港與新亞書院〉之七　（余英時）

最後我要介紹更重要的《祖國周刊》。但由於《祖國周刊》是友聯出版集團的一個單位，我必須從整個集團談起，才能將它的背景交代清楚。這便非立專節不可。

「友聯」是一群青年朋友們在政治和文化領域中的一個聯合組織，其名稱即取義於此。這一群朋友的年齡在二十四、五至三十一、二之間，而且多是一九四九年前的大學畢業生。他們在追求民主自由的秩序方面，完全志同道合，是當時第三勢力中一股最引人注目的新興力量。友聯最早的共同發起人大約有二十位上下，其中最重要的領導者則不過十人左右。

「灌茶家」徐東濱

我首先想到的是徐東濱。他比我年長三歲，出生在北平，原籍似是湖北。他最初考進西南聯大外文系，後以事休學，抗戰勝利後再轉入北京大學西方語文學系，一九四九年流亡香港。由於他在戰時曾受翻譯員訓練，並在美國航空隊擔任過翻譯工作，英文寫作和說話都很流暢，所以友聯和美國支援機構（如亞洲協會）的溝通，他承擔了相當重要的責任。同時他的學識廣博，對中外歷史和國際關係都有很豐富的知識，曾用不同的筆名寫過許多文章；晚年更以「灌茶家」（即「觀察家」諧音）之名在香港幾家大報上分析中國大陸的重要變動，為時甚久，很受重視。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

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