四個真人走了（潘耀明）

今年流年不利，海內外不少文化大家，先後逝世。

剛過去的日子，中國著名劇作家沙葉新於七月二十六日在上海病逝；二○○一年諾貝爾文學獎得主奈保爾（V.S. Naipaul）於八月十一日在倫敦寓所逝世；香港建築藝術家鍾華楠於八月十二日在香港逝世；八月十一日香港漫畫家嚴以敬（筆名阿虫）在美國洛杉磯的家中逝世。

以上四人各處異地，似乎風馬牛不相及，卻有一個共通點，都是真誠的人。

沙葉新走了，有網民寫道：「沙老師走了，很可惜，今天這樣講真話有真才的劇作家不多了。」

沙葉新在本刊四十五周年「中國文化人的心路歷程」之「悲愴文藝系列講座」（與香港城市大學中國文化中心合辦），以《覺悟與懺悔》為題，說道：「我以前也寫了一些歌功頌德的戲，拍馬屁的戲，主旋律的戲。如今要在有生之年，用真誠之心，用勤勞之筆，努力創作我覺悟之後的戲，以此來懺悔，以此來贖罪，以此來反映真實的時代，以此來表現真理的精神。我相信，我不會讓期待我的讀者和觀眾失望。假如真能做到一點，就沒有白活，死也瞑目了。」①

在這個從上到下、從下到上假話、空話滿天飛的年代，要像沙葉新說的做一個「應盡知識分子道義的知識分子」②可謂戛戛乎其難也。

記得胡耀邦看了劇本《假如我是真的》後，曾說沙葉新很有才華，說不定這位作者將成為「四化」時期的莎士比亞。

沙葉新沒有成為莎士比亞，照丁東的話說，是生不逢時。同樣，活在西方的奈保爾，青少年時期也曾有生不逢時之歎！出生於西印度群島的他，雖然給他硬擠進入英國名校，卻因膚色被視為「異類」，受到排斥，以致患上抑鬱症，並企圖自殺。相對幸運的，憑着他的努力，在英國廣播公司（BBC）介紹西印度群島的文學，從而開始他的寫作事業。

奈保爾雖然被目為桀驁不馴的鬼才作家，但他不畏強權，敢言直說，對極端的伊斯蘭主義給予不留情面的批評，令人肅然起敬。相對來說，奈保爾晚年最終名成利就，也可謂生正逢時。

鍾華楠先生，因素志淡泊，一直很低調。與他交往近半世紀，他對建築、藝術、園林均有過人建樹，早年香港太平山上的「爐峰」就是出自他手筆的。他為人風趣詼諧，近年在本刊寫幽默笑話專欄「笑文匯抄」③，為不少文友所喜見樂聞。他還打算以妙筆寫回憶錄，開開自己和時代的玩笑，筆者大表贊同，可惜剛寫了第九篇《時飛人逝》及第十篇《尚餘三月》④便去逝。他與之前兩位大師的成就也許不可同日而語，但他性情坦蕩，執着真誠的本性，待人處事，豁然開闊。

至於阿虫以童真式的漫畫窺探社會、人生，無疑是豐子愷式的漫畫家，都兼具一腔熾熱的赤子情懷。

以上四人，儘管遭際迥異，成就大小不一，其精神境界，卻是同宗共源的。

奈保爾曾提出文學的世界主義，這是文人的精神家園，是超越地域、民族、國界和政治領域的「普世文明」⑤。從以上四人的人生體驗，都可略窺「普世文明」的價值觀。

注：

①②沙葉新：《覺悟與懺悔》，本刊二○一一年十二月號

③專欄後輯錄成書。鍾華楠文，馬星原圖：《笑文匯抄》，香港商務印書館，二○一七年

④鍾華楠專欄「過江一鯽」，本刊二○一八年九月號

⑤《我們的普世文明》是奈保爾於一九九○年在紐約的曼哈頓研究所演講的文稿。作者指出了「普世文明」的觀念。奈保爾闡釋道：「這是一種富於彈性的觀念，它適合於一切人。它暗示了一個社會，一種覺醒的精神。」亨廷頓在《文明的衝突與世界秩序的重建》一書中，把奈保爾的這個觀念與英國作家吉卜林關於「白人的責任」思想作了比較。

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