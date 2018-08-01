土耳其貨幣大貶值釀新金融危機（曾淵滄）

過去的許多年，每一回美元的貶值、升值的過程中，總會引發一些金融風暴。對亞洲人來說，印象最深的當然是一九九七年至一九九八年的亞洲金融風暴，對一些南美洲國家如巴西、阿根廷而言，這類金融風暴更是每隔一段時間就會發生一次。

二○○八年，美國引發全球金融海嘯，最後，美國大印鈔票，搞量化寬鬆來救經濟，鈔票印得多，美元貶值，於是大量美元熱錢就流到世界各地，炒高當地的貨幣幣值，炒高當地的股市、房地產……近兩年，美國開始退出量化寬鬆，美元開始加息，於是，分布於世界各地的熱錢開始回流美國，美元幣值也就上升，上升過程中，經濟較弱的國家，其貨幣幣值就會發生崩盤式的下跌，帶來新的危機。

近幾個月特朗普向全世界發動貿易戰，危機進一步加深。首先是向全世界出口到美國的鋼鐵徵稅百分之二十五，鋁材徵稅百分之十。接下來是針對中國的貿易戰，先是向一批總值三百四十億美元的中國產品徵稅百分之二十五，接下來是另一批二千億美元的中國產品，原來打算徵稅百分之十，沒想到，徵稅還沒開始時，中國人民幣貶值百分之十，於是特朗普說徵稅率再調高至百分之二十五。同樣的情況近日也發生在土耳其，土耳其的鋼鐵與鋁材工業相當發達，出口不少鋼鐵鋁材到美國，而土耳其近日的貨幣也一再貶值，結果，特朗普下令，馬上將從土耳其入口的鋼鐵鋁材徵稅率加多一倍，即鋼鐵徵稅百分之五十，鋁材百分之二十。命令一下，土耳其貨幣再進一步大幅貶值。

土耳其貨幣大貶值製造了一場新的金融危機，諾貝爾經濟學獎得獎人克魯曼甚至將土耳其的金融危機形容為一九九八年亞洲金融危機的重演。理由是土耳其企業欠下大量的外債，欠外債的企業一見美元之升，就群起加入搶購美元的行列，他們認為若不及早搶購美元，將來美元再升，自己就更加無還錢的能力。除了企業搶購之外，個人也會加入搶購的隊伍，目的是保值，更有人會投機性地借土耳其里拉換成美元以獲利，如此種種的行為，令里拉面對一貶再貶的壓力。

土耳其欠外債還不了，債主也同樣倒霉，土耳其外債的主要債主是歐洲的銀行，也因此，土耳其的金融危機很容易也會變成歐洲金融危機。於是，歐元兌美元也貶值了，歐元貶值，英鎊也會跟貶值，再加上原本在貶值的人民幣，總的來說，是美元在升值。過去幾十年，美元貶值、升值就是如此為全世界金融體系帶來混亂，為國際大鱷帶來機會，讓大量無辜的小市民造成巨大損失。

美元升值對美國來說也不是好事，美元升值表示美國的生產成本上升，美國的外貿競爭力下降，因此，特朗普也不歡迎美元升值。

（作者為財經評論員。）

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