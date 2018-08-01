如何精準和平衡地拿捏與內地關係（劉銳紹）

上月有兩則香港與內地關係的新聞，值得注意並研究如何處理好兩地關係。一是林鄭月娥獲委任為「粵港澳大灣區建設領導小組」成員，是香港回歸以來首次有特首成為國家領導小組的成員。二是香港外國記者會（FCC）邀請民族黨陳浩天演講，引來軒然大波。各有取向的人士，或贊成其中一項，而反對另外一項，甚少從平衡的角度取態。其實，這正是香港回歸以來還未能解決的矛盾，官民雙方均宜深入思考。

特首做大灣區小組成員是必要的

先談林鄭月娥的最新任命。從實務的角度出發，這類任命是有必要的，一來因為廣東的經濟和發展速度已大幅提升，並開始形成地區性的主導力量；所以，香港有必要掌握形勢和信息，在大灣區內擔當好自己的角色。

二來因為官場心態已變，一些廣東官員還說，如果香港能配合他們的計劃，就「受埋你玩」，否則廣東另起爐灶，我行我素。他們認為今天的形勢已倒轉過來，不再是廣東依靠香港，而是香港依靠內地。所以，香港如不能顯示自己的實力，只會更快被邊緣化。

上述兩個原因就帶出另一個問題，就是香港參與大灣區規劃的時候，應該怎樣跟內地打交道？其中又以利益、文化和處事方式三大問題值得注意。數年前曾經出現「誰是龍頭」的議論，就是源自這三大問題。結果，廣東奉行實力主義，到了近年，已經形成官場的偏差。

以港珠澳大橋人工島的「散石事件」為例，港方向內地有關方面要求查看圖紙，以釋公眾疑慮，但不得要領，還得到「沒有圖紙」的答案。細問之下，原來內地一些人士認為：香港有多少人參與過這類國家級以至世界級的工程？而且，他們認為「香港人根本不懂行，那些疑慮都是多餘的。」其實，內地不懂得也不接受問責文化，更不喜歡讓公眾監督，加上他們確有實力和經驗，於是產生抗拒情緒，徒添外界炒作的空間。

此外，兩地交往和合作也慢慢出現一些潛規則，例如內地資金通過香港流走，也引起中央有關部門的關注，並設立專門負責港澳地區的巡視員和監察員。還有一些按市場規則但出現扭曲的現象，例如抬高地價然後轉移盈利，令港府控制樓價的努力事倍功半。

所以，現在成立「粵港澳大灣區建設領導小組」，由副總理韓正領軍，港澳特首均是成員，從正面的角度看，理應可以提高協作，避免磨擦。尤其是中美貿易戰開打之後，內地從現實環境中感受到香港有些長處真的不可替代，慢慢又矯正了輕視香港的心態。未來的關鍵是，港府是否懂得駕馭大灣區規劃的落實過程了。

「FCC事件」讓陳浩天無故增值

再談FCC的事情。此事首先是外交部駐港特派員公署發炮，這明顯是中央意圖，否則駐港機構不會輕易出手。相信中央是認為底線遭到踐踏，必須亮出紅燈；否則其他機構照辦煮碗，日後更難處理。港府官員和建制隨即表態，有些更由亮燈變為亮劍。不過，官方的表達雖然克制（例如林鄭月娥用的是「不恰當」的字眼），但有些建制陣營口誅筆伐時卻不斷升級，甚至亂用不實材料，還提出不切實際和破壞合約精神的建議，例如提早結束FCC的租約等。最立竿見影的效果，就是讓陳浩天成為國際焦點，無故增值。

據悉，有人曾向當局提出研究分析，說明FCC的會員不單是外國駐港記者，還有外國駐港使節。他們對其本國政府具有前線人員的影響力，如果不分力度和不分層次地打擊FCC，只會令這類使節會員向其本國匯報時更突出不利於香港的內容（例如「兩制已大幅消失」）；當此中美貿易戰之際，也對北京不利，所以要適可而止。

可是，在執行過程中，不容易把「保護新聞自由」和「宣傳港獨」清楚劃分。FCC表示，它並非支持「港獨」，它也邀請過林鄭月娥到該會演講，以後也可以邀請其他建制派甚至中方官員，這是真正實踐言論自由，所以不會取消對陳浩天的邀請。不過，建制派則認為這不是真正的客觀，甚至這可能是「掩眼法」；言論自由是虛，為反對派提供機會和場地是實。歸根究底，這是兩種不同的利害價值、文化和意識的碰撞，再加上當中滲入了個人和群體利益，圈中人預料，這類碰撞還會持續下去，久不久又來一次。

最後值得一提的是，正當FCC事件鬧得沸沸揚揚，美國史丹福大學教授、民主化研究權威戴雅門（Larry Diamond）正在港出席論壇。他明確指出，「港獨」是「自殺式的做法」，但他同時認為要推動香港民主進程。他出席的活動，沒有受到建制派的衝擊，他也沒有被禁止入境（同期則有親泛民陣營的日本學者被拒入境）。肯定這個現象的意見認為，這是合理的做法；但否定這個現象的意見則認為，這豈不是間接認同了官方對入境者言行進行篩選的權利嗎？

在在說明，必須全面、精準和平衡地拿捏尺度，才能處理好香港與內地關係。這將是漫漫長路，官民雙方都要努力探索。

（作者為香港時事評論員。）

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