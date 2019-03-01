專題：守護本土文化　可以優雅一點（余浩然）

嶺南文化之於中華文化，是：

同歸而殊途，

本同而末異。

中國各地的方言，各自都保留了一部分的中原古音。粵語、閩南語、吳語等，皆有類似情況。中國本身就是個多民族、多語言、多文化的複合型國家，在歷史的長河中不可能有任何單一語系可以代表整體。主張自己一方方言為正統的中原古音，那是一個偽命題。在邏輯學上，是非常簡單的一個邏輯概念，個別不可能大於整體。要說粵語或福建話能夠代表整個中國所有時期或朝代的正統語音，這樣子的說法是缺乏有力的學術論據。

語言的混雜性

翻開嶺南地區的發展史，秦末亂世時，趙佗的部隊通過梅關古驛道，越過五嶺南下，建立起南越國，關中地區人民從而前赴後繼地遷徙到嶺南地區來開墾，且帶來了中原發達的政治制度和先進的農業、手工業生產技術。南越國君主推行「和集百越」的政策，促進了中原移民和南越國各土著部落之間的相互融合，使嶺南本土文化既保留了自己的特色，又得到中原文化的滋潤，有了嶄新的發展。這些留下來的關中人和百越土著，均是兩廣一帶漢人的祖先，語言文化中除了有中原帶來的元素，也融合了本地的百越語和東部的甌語，繼而共生共長，就成了早期的粵語前身。到了漢代的時候，劉邦屬於楚國人，在當時的民族劃分上屬於南蠻一部分，劉邦統一天下之後，他進入了中原地區，成為中原地區的皇帝。

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