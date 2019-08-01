專稿：一曲難忘（白先勇）

不惜歌者苦，但傷知音稀。

二○一七年我在香港珠海大學有一個《紅樓夢》講座，演講完畢，聽眾席有一位年邁女士向我緩緩走來，遞給我一張照片說道：「先勇，我是夏丹。」我擎着那張褪色照片，端詳了片刻。照片裏有夏丹還有我幾位手足的合照：大哥先道、二哥先德、三姐先明、六弟先剛，還有我自己。那是一張上世紀七十年代四十多年前的舊照。我的兄弟姊妹如今都不在人世了。相片中的夏丹打扮入時，容貌端麗，還正值花樣年華。霎時間，我似乎隱隱聽到一陣歌聲悠悠傳來：

《我要你忘了我》，那是夏丹當年的成名曲。

夏丹與白先德的歌緣

上世紀七十年代的台北，也有幾處夜夜笙歌的繁華所在。華國飯店的萬歲廳、統一飯店的香檳廳，這些夜總會是自帶舞伴的高級舞廳，杯觥交錯之際，樂聲揚起，衣冠楚楚的賓客翩翩起舞，卻也流轉着幾分當年上海國際飯店、大華飯店夜總會的遺風。當然，台北圓山飯店，有菲律賓樂隊伴奏的舞池，又是高人一等了。夜總會常常聘請歌星駐唱，歌星的名氣，對於夜總會的身價，有哄抬的功用。

七十年代初，華國萬歲廳聘請了香港紅歌星夏丹駐唱。夏丹台風優雅，嗓音柔美，擅長抒情慢調，很有大歌星的派頭。夏丹在華國駐唱那段時間，我的二哥先德常常到萬歲廳去捧她的場，先德與夏丹於是結下了一段很不平常的「歌緣」。

先德愛唱歌，什麼中英流行歌曲他都琅琅上口。從前在上海，他還在聖約翰念書的時候，有機會登台，他便唱幾首當時流行的英文歌，Nat King Cole的《無法忘懷》（Unforgettable）、Frank Sinatra的《時光流逝》（As Time Goes By），這首歌因為《北非諜影》（Casablanca）電影中黑人歌手Dooley Wilson引唱，而名聲大著。先德唱As Time Goes By，有模有樣，年紀青青便有了幾分滄桑。這是他最喜愛的歌曲之一。先德的確有歌唱天份，對音樂有十分敏銳的鑑賞力。我猜他一直想登台當歌星。有一次他在一家鋼琴酒吧裏唱歌，有一對美國夫婦客人，很欣賞他的歌聲，以為他是那間酒吧的駐唱歌手，賞了他二十元美金。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應