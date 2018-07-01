專題：「明治維新」的前提是政變（馮　瑋）

七一二年，日本「經典中的經典」《古事記》問世，宣揚「天皇是天照大神後裔」，對日本「皇國史觀」的形成，具有重要意義。取自《古今和歌集》、宣揚「吾皇盛世兮，千秋萬代」的日本國歌《君之代》，和「皇國史觀」有關。日本國旗「日章旗」（通稱「日之丸」），原先稱作「天皇旗」，於一八五九年被定為日本「御國總標」。

「紅太陽」是這樣升起的

一八七○年，明治政府頒布「太政官布告」，將中間為一太陽、周邊有十六道血紅光芒線、宛如旭日東升的「旭日旗」定為陸軍軍旗。一八八九年，日本政府頒布《海軍旗章條例》，規定海軍旗為長方形，圖案為白底色上印有紅色太陽和十六條光芒。不同的是，陸軍旗「旭日」居中，海軍旗「旭日」偏左。所以有十六道光芒是因為十六瓣「菊花」圖案是天皇家的家徽。「紅太陽」既代表日本，也代表天皇，堪稱「二位一體」。

號稱「萬世一系」的日本天皇從神武天皇至明仁天皇，經歷了一百二十五代。「天皇制」主要經歷了三個階段：古代天皇制、近代天皇制和戰後天皇制。古代天皇制得以建立的前提，是史稱「乙巳之變」的宮廷政變。「乙巳之變」後，孝德天皇改元「大化」，推行變法，史稱「大化改新」。「大化改新」是日本成為律令制國家的序幕，也是天皇正式走上神壇的第一步。

近代天皇制自明治初年「王政復古」（一八六八年）開始形成，至一八八九年《大日本帝國憲法》頒布最終確立。在這一階段，天皇成為國家統治唯一、絕對的主權者，在國家政治和法律生活中擁有至高無上的所有權力。一九四七年五月三日實施的《日本國憲法》規定，「天皇是日本國的象徵」。但如上所述，天皇早已成為「日本國的象徵」，只是二戰前後，其含義顯然不同。

明治維新以前，自一一九二年鐮倉幕府建立至一八六七年江幕府第十五代將軍德川慶喜「大政奉還」，在長達六百七十五年的時間裏，「至尊的天皇」和「至強的將軍」並存，這種「二元政治」避免了極權，是日本的幸運。但是，「明治維新」後「權力歸一」於天皇，日本政治體制隨之發生根本性變化。

自鐮倉幕府建立至江戶幕府「謝幕」、明治維新開始，日本武士道經歷了 「封建武士道」、「儒家武士道」、「新武士道」三個階段。一八八二年《軍人敕諭》和一八九○年《教育敕諭》的頒布，是明治「新武士道」確立的標誌。按照《武士道》一書的作者新渡戶稻造的觀點﹕「忠是將封建的各項道德準則聯接在一起，形成一種均衡美的拱梁的基礎。」因明治「新武士道」將以往「效忠各自領主」的多元性，轉變為「效忠天皇」的一元性。

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