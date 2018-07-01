專題：「明治維新」的前提是政變（馮 瑋）
七一二年，日本「經典中的經典」《古事記》問世，宣揚「天皇是天照大神後裔」，對日本「皇國史觀」的形成，具有重要意義。取自《古今和歌集》、宣揚「吾皇盛世兮，千秋萬代」的日本國歌《君之代》，和「皇國史觀」有關。日本國旗「日章旗」（通稱「日之丸」），原先稱作「天皇旗」，於一八五九年被定為日本「御國總標」。
「紅太陽」是這樣升起的
一八七○年，明治政府頒布「太政官布告」，將中間為一太陽、周邊有十六道血紅光芒線、宛如旭日東升的「旭日旗」定為陸軍軍旗。一八八九年，日本政府頒布《海軍旗章條例》，規定海軍旗為長方形，圖案為白底色上印有紅色太陽和十六條光芒。不同的是，陸軍旗「旭日」居中，海軍旗「旭日」偏左。所以有十六道光芒是因為十六瓣「菊花」圖案是天皇家的家徽。「紅太陽」既代表日本，也代表天皇，堪稱「二位一體」。
號稱「萬世一系」的日本天皇從神武天皇至明仁天皇，經歷了一百二十五代。「天皇制」主要經歷了三個階段：古代天皇制、近代天皇制和戰後天皇制。古代天皇制得以建立的前提，是史稱「乙巳之變」的宮廷政變。「乙巳之變」後，孝德天皇改元「大化」，推行變法，史稱「大化改新」。「大化改新」是日本成為律令制國家的序幕，也是天皇正式走上神壇的第一步。
近代天皇制自明治初年「王政復古」（一八六八年）開始形成，至一八八九年《大日本帝國憲法》頒布最終確立。在這一階段，天皇成為國家統治唯一、絕對的主權者，在國家政治和法律生活中擁有至高無上的所有權力。一九四七年五月三日實施的《日本國憲法》規定，「天皇是日本國的象徵」。但如上所述，天皇早已成為「日本國的象徵」，只是二戰前後，其含義顯然不同。
明治維新以前，自一一九二年鐮倉幕府建立至一八六七年江幕府第十五代將軍德川慶喜「大政奉還」，在長達六百七十五年的時間裏，「至尊的天皇」和「至強的將軍」並存，這種「二元政治」避免了極權，是日本的幸運。但是，「明治維新」後「權力歸一」於天皇，日本政治體制隨之發生根本性變化。
自鐮倉幕府建立至江戶幕府「謝幕」、明治維新開始，日本武士道經歷了 「封建武士道」、「儒家武士道」、「新武士道」三個階段。一八八二年《軍人敕諭》和一八九○年《教育敕諭》的頒布，是明治「新武士道」確立的標誌。按照《武士道》一書的作者新渡戶稻造的觀點﹕「忠是將封建的各項道德準則聯接在一起，形成一種均衡美的拱梁的基礎。」因明治「新武士道」將以往「效忠各自領主」的多元性，轉變為「效忠天皇」的一元性。
（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）