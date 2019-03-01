專題：廣東舊語稽古求源（彭志銘）

時下，今人新一代耽溺上網，機不離手，垂頭不舉，沉迷電玩睇片。在虛擬世界裏吹水搭嘴，如非用聲效轉化的文體，就是以圖像符號代言；若記之文字，莫不錯謬連篇，白字綿綿。語文水平低落，不在話下，對學問追求，守衛自家文化，更無爾復加！

中國文字結構的發展與研究，重於形音義。框在四邊格內的方塊字，既有規限，也見特色，是當今世上，能集形音義三大造字元素於一身的獨有字體。

文字的生命，隨時代轉移、事物更替，自有新字產成，中國方塊字亦無例外，遠的不說，即使不計近代國家漢字政策下的規範簡化字，由民間百姓自創的新字，經廣泛流傳使用，而編入正規字典的，為數也不少！最佳例子，是香港創造的「𨋢」字。「車」字部首，有「機動」意，配以邊旁「立」字，取其「音」和「義」，解作「站立」在一部運作中的機件內，正好代替「電動升降機」的英文字「lift」！

承古通今的語文化

一方水土一方情，各處鄉村各處例。

中國地大物博，山河阻隔，群族繁多，文化差異頗大，基本上，有幾多個民族，就有幾多款民俗；縱然，自古以來，中國南陲邊緣，五嶺底下之廣東周遭，曾聚居百土民，加上歷代避秦逃難的新移民，五湖四海八路人馬，匯集共處，但風俗習性截然有異。

同一意思的字詞，也會有不同寫法和讀音，譬如，簡單的「我」，客家人便唸作「崖」，書寫為「」；潮州人則用「俺」字，讀近音「晏（高上聲）」。精準的說，客潮兩語，本質上，屬兩個大不同的文化體系，殊方異語，分為「客方言」和潮州語的「方言」。

遠離中原黃土的南地域，一直被蔑視為蠻夷腹地，充斥鴃舌鳥語之粗人，殊不知，這裏文化果實豐碩，人不特止保存了因戰火兵燹而散軼的傳統華夏文化，最廣為讚頌的，當然還是音之「九聲六調」，沒有了它，唐詩宋詞唸來拗口難聽，崩音無韻！除此之外，廣東人還自創及建構了中國富特色的語文化。

中國七大方言當中，能結合「生猛」（活潑）、「啜核」（無與倫比）、「過癮」（樂趣無窮）、「抵死」（妙絕毫癲）等境界的，非方言莫屬啦！

我手上，有本被我揭得黮黃破損的小冊子，是一九七一年，隨《中英辭典》贈送的詞書，只得薄薄十二頁，由蔣愛民先生等編纂出版的《廣州俗語意譯》。其用英文意譯四百三十七個廣東俗語、諺語和歇後語；內文廣東詞彙多以中文俗字、同音字或假借字書寫。

現抽選部分已經消失，及或我不懂的詞組，抄錄於此，廣請有識之士，不吝賜教。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

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