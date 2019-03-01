專題：推廣粵語　身體力行（歐陽偉豪）

從前在校園，推廣粵語只限於研究與教學，離開之後進入演藝界，直接面對群眾，反而多了機會及渠道推廣粵語。多謝《明報月刊》的邀請，讓我有機會跟大家分享過去一、兩年所做過的點滴。

好似由二○一○年開始，叫喊「推廣粵語」、「撐廣東話」這些口號成為一個潮流，口號叫得多就會變得麻木，而忽略口號所盛載的內容。我會問自己，推廣粵語究竟推廣粵語的什麼？語音、詞匯、句法、文化等？還有以什麼方式推粵，以什麼身份推粵，在哪裏推，推到哪程度？常常有人問我，我身為學生、打工仔、家庭主婦如何推廣粵語，所以確立自己的目標，把粵語的範圍收窄是有需要的。有時我會迷失，到底推粵是目的，還是方法？在電視節目講粵語知識是推粵目的，而整個推粵節目是提高曝光率的方法之一，同一件事既是目的又是方法，無需二選一。

「抵佢威」語法研究

身為小市民，認識、理解、享受粵語的知識其實是一個好開始。農曆年假，我跟網友在面書上討論了「抵佢威」的語法問題。

起初，我比較「抵佢威」與「抵佢錫」、「抵佢讚」，發現後二者可以補個主語「我」，如：「我抵佢錫」、「我抵佢讚」，但是，主語「我」加在「抵佢威」成為「我抵佢威」時，整句就不能理解，不合語法了。結論是前後兩個抵字是不同的。豈料過了兩天，有粉絲留言，認為「抵你死」應該有主語「呢舖」即「呢舖抵你死」，依此，我想到「抵佢威」的主語也是「呢舖」，如「呢舖抵佢威」，所以「抵佢威」、「抵你死」的主語屬事件（如：呢舖），而「抵佢錫」、「抵佢讚」的主語則屬人物（如：我）。這些語法問題，不用翻書查經，你我自言自語透過討論比較就可以梳理點頭緒出來。

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