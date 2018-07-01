專題：日本年輕史學家看 明治維新一百五十周年（澤井勇海）

二○一八年正值明治維新一百五十周年，日本政府和幾個地方政府舉行了一些紀念活動。但是，從一個日本年輕人的真實感受來說，日本社會中，特別是在年輕人之間，幾乎沒人關注明治維新一百五十周年，也就是說沒有形成一個氣氛。

五十年前，正值明治維新一百周年的一九六八年前後，曾有過一股關於明治維新的熱潮。時任首相佐藤榮作親自倡議並由日本政府主辦了明治百年紀念典禮，當時主要強調日本在明治維新以後現代化（近代化）建設的偉大業績，而這些成果必將成為日本未來發展的基礎。

與之相反，「歷史學研究會」等歷史學家以及左派政治勢力則提出了他們自己角度的明治維新史觀。當時正值大學鬥爭時期，加上歷來在歷史學界內不同的見解之爭，導致各種觀點眾說紛紜。其主要爭論點是明治維新是一種什麼性質的革命：絕對主義革命、資產階級革命、或者是民族主義革命等。從馬克思主義歷史觀之中可以看出，明治維新的性質將直接決定將來革命的方向。同時，有人認為日本帝國主義與軍國主義源自明治維新，並主張日本人一定要反省日本與東亞過去及現在的關係。

一百五十周年的「清靜」氣氛

這些觀點與其說源於歷史上的明治維新本身是爭論點，不如說是如何理解戰後至今的情況，包括從經歷敗戰到高度經濟發展的日本現代化，圍繞革命及其方法的對立，與東亞國家的關係等，才是真正的問題所在。遠山茂樹（橫濱市立大學名譽教授）指出，與其在意明治維新一百周年，不如正視戰後二十年的歷史才是應有的態度（《讀賣新聞》一九九六年十二月二十九日）。但是，當時幾乎沒有二三十年以前的史料，因而用歷史學方法探討戰後的歷史是非常困難的。鑑於這些背景，有關明治維新一百周年的議論才有了上述的性質。

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