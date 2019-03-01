專題：粵普雙語戰未休

粵普雙語戰未休

歐陽偉豪、彭志銘、陳錫波、余浩然、陳樂行、劉奕岑／撰

早於二○一○年，廣州市政協建議把廣州電視台原用粵語播放的頻道，改為使用普通話播放，社會旋即傳出政府權力機構有意廢粵之輿論，且觸發大批廣州市民走上街頭發起一連串捍衛粵語行動。

至二○一四年，佛山市召開「迎接廣東省二類城市語言文字工作評估動員會」，方案明確規定電台與電視台節目需以普通話播放，節目一旦使用方言主持或採訪就要被扣分。校園教學方面，方案要求中小學及幼稚園需以普通話作為主要教學語言，教師批改課業也不得書寫繁體字，此事被外界視為廣東省第二次企圖「消音」粵語。粵普雙語之爭近年於粵港澳地區此起彼落，香港高官曾提及世上多以普通話學習中文，港人若繼續以廣東話教學，長遠可能失去優勢，其言論再次引起社會對推普廢粵的憂慮，並衍生有關粵語生存空間、未來發展命運以至保護語言背後盛載的嶺南文化等討論，加上粵港澳大灣區成立後，我們該站於什麼位置看待粵方言及粵文化？

在充滿張力的熱議下，本期專題邀來歐陽偉豪敍述粵語正面臨的挑戰，內容既聚焦香港社會，也探看大灣區粵語比較；余浩然則從嶺南地區發展史論述各時段皆摻雜各種不同的語言系統，語言發展具混雜性，普通話的發展更是前人的智慧與先見之明；陳錫波比較粵普兩者朗誦古典詩詞的協律效果，點出粵語繼承並保留古漢語語音之特點；而彭志銘則列舉「水皮」、「鐸叔」等多個廣東舊語，指出舊粵詞是前人留給我們的珍貴文化遺產；香港年輕人與在港求學的內地生也就此議題發表己見。

粵普雙爭，誰主誰次，終局難定，但文化發展的理想之境，本應是共生共長，百花齊放。

──編者

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