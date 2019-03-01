專題：粵語之唐宋餘韻（陳錫波）

用粵語朗讀唐詩宋詞是不是比用普通話更加協律諧韻、更加琅琅上口？是的！

唐詩宋詞講究押韻和平仄格律。押韻，就是為了聲韻和諧，把相同韻母的字放在詩句或詞句結尾，以同類樂音的重複構成聲音迴環的優美。平仄格律，是按漢語語音聲調的特點，以平仄相間、相對組成詩詞的句子，產生音樂節奏感。

古漢語有「平、上、去、入」四聲，四聲各有特點。唐憲宗元和年間的《元和韻譜》稱：「平聲者哀而安，上聲者厲而舉，去聲者清而遠，入聲者直而促。」唐人將四聲兩元化，分成平仄。平聲平道，稱為「平」；上、去、入發音時受到發音器官阻礙，不平，稱為「仄」。唐詩按平平、仄仄為一音步構成一定的格律，令詩句聲調抑揚頓挫、節奏分明而可吟可誦。詞乃「詩之餘」，從詩的形式衍變而來，詞句的格式大部分是選取詩句的格式，其聲調特點大致與詩同。

可是，宋以後，因契丹（遼）、女真(金)及蒙古(元)相繼入侵，中原漢語語音隨之大變，最明顯是原來四聲中入聲逐漸消失，入聲字哪裏去了？歸到平上去三聲，在現代漢語，即普通話中，也就只有平上去三聲了，如「八」讀陰平、「國」讀陽平、「屬」讀上、「憶」讀去……

普通話朗誦詩詞無法諧協

因此，用普通話朗誦唐詩宋詞，平仄，不能協律；押韻，聲調不能和諧，特別是那些押入聲韻的詞，試看岳飛的〈滿江紅〉：「怒髮衝冠，憑欄處，瀟瀟雨歇。抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒，白了少年頭，空悲切。 靖康恥，猶未雪；臣子恨，何時滅。駕長車踏破，賀蘭山缺。壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。待從頭，收拾舊山河，朝天闕。」全詞押的是仄聲韻，「歇」、「烈」、「月」、「切」、「雪」、「滅」、「缺」、「血」、「闕」都是入聲，詩韻是入聲「六月」和「九屑」，詞韻合為第十八部的入聲。如果用普通話讀來，「歇」和「缺」讀陰平，「血」字讀上聲，而「烈」、「月」、「切」、「滅」、「闕」則讀去聲，且不說詞中有的字平仄不合詞律，韻腳已無法諧協，失去和諧之美。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應