專題：粵語於我為何？（陳樂行、劉奕岑）

纖手猶堪一羽毛

──傳播及保衛粵語之願（陳樂行）

談者率好以彭定康「我嘅焦慮，不在北京攘奪此社群自治自主，而在香港有啲人一點一滴將其奉送」一語，歸咎害港者。論及粵語保衛戰場上此逆風處彼逆流處，不例外。

此說固無訛，惟未盡美矣，亦未盡善也─愚以為《紅樓夢》中，探春一角謂大族人家，外頭殺來一時殺不死，必先從家中自殺自滅起來斯會一敗塗地，文意稍勝，照亮燈下黑。依彭督斷章，我城母語欲得救，除非天師下凡，捉邪捉鬼、再捉邪捉鬼……

依三姑娘探春所云，則自家香港，可從自身救起，戒之在自殺自滅；不自殺粵語，不自滅香港，我做得到，你做得到，人人做得到─為人父母，首重在家講粵語，勿信「一親一語」高論，冒險揠苗助長；為子女選校，粵語教中文秤先，則貴子弟理解與表達能力，更見保障。不幸派入「以普通話教授中國語文科」小學，仍未絕望，皆因校方自知「普教中」弊大於利，不敢貫徹至一年級居多─應家長要求，順水推舟重設「廣教中」班以保BCA（基本能力評估）、呈分試成績，不在少數。

為人子女，倖免「普教中」之難，宜好好學習，以顯父母學校、以慰「普教中」犧牲者。為人兄姐，察覺弟妹受「集體欺凌」，校內禁止講粵語、課外講廣東話遭舉報，要告之父母、公諸社會，使校園重見天日。手足誤交損友，價值觀為之扭曲，妄自菲薄母語，須及早相規以善，病向淺中醫。

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我為什麼學粵語

──內地生的自我告白（劉奕岑）

五年前接下浸會大學錄取通知書的時候，我並未打算學習粵語。一方面因為我本來對學語言沒有興趣，另一方面，我想既然是「英文授課」的大學，不學粵語應該也沒什麼關係。可是等我真正來到香港，不懂粵語帶來的困難也日漸浮現出來。社交上的困難是最為顯著的。譬如同本地生一起進行小組討論時，因為我不會聽說粵語，他們只能用普通話或英語同我討論，又因為熟練度不夠高，大家交流起來都挺辛苦。又譬如去商店買東西的時候，常常聽不懂老闆的粵語報價，這就得拜託他用手指比劃數目。在這樣磕磕絆絆的交流過程中，有些人會因此面帶不悅──但這是我完全可以理解的事情：生活節奏很快，大家都很忙，一旦溝通不順暢就可能變得煩躁。我常常很愧疚的，因為自己無法用大家熟悉的語言，給周圍人帶來了麻煩。

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