專題：陽明學、明治維新與 日本國家路線的抉擇（黃光國）

日本與陽明學的接觸，始於明代正德四年（一五○九年）日本禪僧了庵桂悟奉將軍足利義政之命，以八十三歲之齡遠使中國，與王陽明會晤。回國前，王陽明作序一篇相送。桂悟回日本時，已經是八十七歲高齡。

日本陽明學派開創者﹕中江藤樹

陽明學在日本的真正開創者是中江藤樹（一六○八—一六四八）。中江早年學習朱子學，到了三十七歲時，才讀到《王龍溪語錄》，之後，又讀《陽明全書》，大有收穫，乃賦詩曰：「致知格物學雖新，十有八年意未真；天佑夏陽令至泰，今朝心地似回春」（《藤樹先生遺稿．第一冊》）。他學習朱子學，總覺得「意未真」，讀了《陽明全書》才感到「心似回春」。中江斷言：「心學為由凡夫至聖人之道」（《翁問答》）；「行儒道者，天子、諸侯、卿大夫、士庶人也。此五等人能明明德，交五倫者謂之真儒……真儒在五等中不擇貴賤、貧富」（《藤村先生精言》），於是在近江設館收徒，令其徒皆攻讀《陽明全書》。他力求像王龍溪那樣，把陽明學普及到庶人中去，是日本陽明學派的開山始祖，他也因此而被奉為「近江聖人」。

一六五○年，明儒朱舜水東渡日本，將陽明學傳授給日本人。日本人注重身體力行，王陽明提倡的「知行合一」，遂成為推動明治維新的力量。當時提倡陽明學的主要人物之一，是被奉為「泰山北斗」的佐藤一齋（一七七二—一八五九）。他是美濃國（今岐阜縣）岩村藩家老之後，早年與林述齋共同學習儒學。述齋成為林家的當家之主後，一齋向其執弟子之禮。在日本朱子學獨尊的形勢下，他開始從事教育。天保十二年（一八四一年），述齋去世後，一齋被任命為公儀儒官，前後十九年，開啟了幕末王學的先河。聽其講學者常滿堂盈庭，他在其著作《言志四錄》中強調：「立志」在「求學」中的重要性，但「立志」必須隨「本心」之所好，不能從外強求。在此前提下，他又大力宣揚王陽明的「知行合一」論：「就心曰知，知即行之知。就身曰行，行即知之行」，又主張天下財利公有，指出「財者，天下公共之物，其可得自私乎？」、「利者，天下公共之物，何曾有惡？但自專之，則為取怨之道耳。」

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