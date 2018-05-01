年輕人與野兔　（潘耀明）

香港近年社會陷於撕裂，年輕人普遍存在逆反心態，彰彰在目，如掀起曠日持久的佔中運動。更有甚之，本土派應運崛起，甚至部分年輕人喊出「香港獨立」的口號，嘲弄國歌等行徑……香港社會予人一種從未有過的混亂失序的狀態。

官方按照慣例，把香港以上的現象歸納為外國勢力的滲透。

究深一層，事情並不是那麼簡單和表面化。我們回顧一下香港歷史，從港英政府統治到回歸前，香港社會秩序基本正常，沒有人提倡「香港獨立」，更沒有「本土派」。

恰恰相反，「香港獨立」的口號是香港回歸後才出現的。

英國殖民地政府統治香港一百五十年期間，中史科一直是中小學舉足輕重的文科主流。二○○○年特區政府教育統籌局把原為中學必修的中國歷史，改為「非必修科」。根據資料顯示，中史科在一九九九年中學會考，有逾三萬日校考生，即三分之一學生報考。而在二○一四年的中學文憑試，報考中史的人數只佔總考生人數的十分之一①。換言之，今天不少中學生不知中國歷史為何物，對中華五千年燦爛文化更諱莫如深。

歷史是一個民族的記錄，在歐美國家、在日本以及世界很多國家，國民歷史都是必修課。然而，在特區政府下成長的這一代年輕人，對中國歷史、文化大都懵然不知，特區政府還硬要他們認同中華民族、認同祖國，可謂從何說起？！

回歸以後，香港物價騰飛，特別是樓價一飛沖天，不要說應屆大學畢業生的薪酬追不上物價，年輕人打一世工都難以置業，就算租樓住也捉襟見肘。對眼下年輕人而言，正是前途茫茫，彷徨失據。試問回歸二十年來，特區政府有為年輕人的出路認真設想過嗎？有為年輕人包括香港市民真正解決住屋問題嗎？！

以上兩大問題，如影隨形，一直困擾年輕人。我們的特區政府官員對此表現顢頇無能、束手無策，坐視地產商牟取暴利、讓樓價飆升，坐擁巨大的庫房收入而沒有作為。我們且冷靜檢視一下，期間出台的有哪些措施是可以真正紓解民生、協助年輕人解困！答案是「無」。

當香港的年輕人對自己國家的歷史一無所知，面對陷自己不義的政府，他們還能做些什麼？！正如莎士比亞指出：「理智可以制定法律來約束感情，可是熱情激動起來，就會把冷酷的法令蔑棄不顧，年輕人是一頭不受拘束的野兔，會跳過老年人所設立的理智的藩籬。」②

誠然，目前香港年輕人的抗爭情緒，如果不因勢利導，其後果堪虞！

要知道，今天香港年輕人的問題是事出有因、是深層的問題，不能以泛政治化一言以蔽之。相反地，應當正視問題的癥結，從根本去解決，否則只是一味貼標籤，捨本逐末，只有激化矛盾。當年輕人都被迫變成了「野兔」，其局面將是一發不可收拾的！

注：

①《獨立媒體》：《當初是誰幹的好事？》，二○一五年三月十五日

②莎士比亞：《威尼斯商人》

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