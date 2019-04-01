特輯：從小說到電影的蛻變──記白先勇、姚煒《金大班的最後一夜》座談（李依卓）

〈金大班的最後一夜〉是白先勇一九六八年創作的短篇小說，收錄於小說集《臺北人》。一九八四年，白景瑞導演、姚煒主演的同名電影上映，反應熱烈，更在第二十一屆金馬獎奪得榮譽。今年三月二十二日晚，時隔三十五年，在香港大學李兆基會議中心大會堂，《金大班的最後一夜》再度放映。影片結束後，原作者白先勇先生和女主角姚煒女士重聚首，在金聖華教授和劉俊教授的主持下，暢談《金大班的最後一夜》的創作和再創作，向現場近千名觀眾細數經典背後的歷歷往事。

〈金大班的最後一夜〉講述了舞女金兆麗從二十到四十歲，從上海到台北的浮沉。一九八四年的一張電影宣傳單上，赫然印「女人中女人姚煒主演」幾個字，形容得甚為貼切。金大班無疑是女人中的佼佼者：在百樂門做舞女時，她是最當紅的舞女；在夜巴黎當大班時，她又是最優秀的大班。她雖出類拔萃，卻也經歷一般女人之所經歷：遇見過月如這樣乾乾淨淨的男子，體味過甜甜蜜蜜的戀愛，遭悔過徹徹底底的心碎。年輕時的柔情傲骨到中年時早已灰飛煙滅，於是她隨便嫁個商人，只為找個「落腳的地方」。這樣一個傳奇又真實的形象從何而來，又如何走到了銀幕上？當晚，白先勇向現場觀眾講述了他與「金大班」奇妙的相遇。

遇見金大班

其實在寫作這篇小說之前，白先勇只去過一次舞場，那時候他大學剛畢業，是哥哥帶進去的。那裏有一個大班姓丁，是從上海來到台北的舞女，舉手投足間流露出十足的「海派」氣質。丁大班喚醒了他兒時的記憶：約十歲時，他住在上海，車子經過著名的百樂門舞廳，他看到舞小姐們穿旗袍，拿扇子，婀娜多姿地走進去。「小孩子的眼睛很厲害，像照相機一樣。」於是這個形象好似一張照片，從小到大深深印刻在他的腦海中，因此他寫得很順暢，在加州聖塔芭芭拉，只用三天就完成了作品。

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