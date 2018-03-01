我所認識的霍金教授　（潘國駒）

世界知名科學家，斯蒂芬·霍金於二○一八年三月十四日與世長辭，享年七十六歲。他是享譽全球的物理及宇宙學家，為科學學術界作出了巨大貢獻，特別是提出了「黑洞面積定理」、「霍金輻射」、「奇點定理」等理論。許多人認為霍金是愛因斯坦後，最具影響力的科學家及科普作家之一。他的離世是科學界的一大損失。

霍金的逝世引起了世界對科學的重視，這是在愛因斯坦後，前所未有的。這有兩個因素，一是他的研究範圍是人類一直在關注的宇宙學重要課題—黑洞；第二個因素是他在身體幾乎全身癱瘓的困難下，依舊憑藉着驚人的毅力堅持科學研究，令世人對他印象深刻。他是一個天才，不僅僅在宇宙學這方面做出重大貢獻，對科學的推廣也有極大貢獻。他著有《時間簡史》（A Brief History of Time）一書，儘管內容不是一般人能容易讀懂的，但卻創下銷售逾一千萬冊的紀錄，還被翻譯成四十多種不同語言在世界各地銷售。這對科學界來講是一個很大的推動力。雖然人們不一定讀得懂深奧的科學理論，但是對霍金的興趣卻直接帶動了他們對這一名人所出版的科學書籍的興趣。霍金有如此能力引起人類對科學的興趣，這不是一般的科學家所能做到的。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應