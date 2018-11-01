專號：我與查先生的故事（潘耀明）

查良鏞先生走了─以高齡羽化升仙。我因為出差沒法送行，十二日下午我於一個會議致辭之前，在講台上向西方恭正地鞠三個躬！

近年與查先生見面不多。四年前是陪《射鵰英雄傳》法文譯者王健育先生與查先生會晤，地點在香港香格里拉酒店龍蝦吧，他是雀躍的，與王先生有不少交流。

二○一五年曾偕同劉再復及他的次千金劉蓮──查先生唯一的記名弟子，去馬己仙峽道澄碧閣拜訪他。坐在輪椅上的查先生有點憔悴，講話也不太利索，但是頭腦是清晰的，還可以閱讀。

後來聽說他身體狀況已大不如前。之後，查先生基本上沒有在社會公開露面。偶爾生日，從他的好友發布的照片可見，臉容大變，老態畢露，令人心疼。

年前，查先生的學界摰友嚴家炎教授伉儷來港參加一次學術研討會，因惦記老友，讓我捎信息給查太，查太說查先生感冒了。我直覺上已感到不太妙，因為查先生與嚴教授情同手足，每次來港一定都會約他們一敘。我們一直在心裏默禱，希望查先生健康長壽。

查先生的筆名金庸，牽動着海內外成億上千萬讀者的心弦，期間不知有多少文友打探查先生的健康，關懷之情溢於言表。

最近重新檢閱近十年查先生的照片和言論，查先生的音容仍然栩栩於眼前。

查先生在慶祝《明報月刊》四十周年宴會上表示，他一九六六年創辦《明報月刊》，因是針對旨在消滅中國傳統文化的文化大革命，生命曾受到威脅，所以他是「拚了命」的。查先生當年一句「拚了命辦《明報月刊》」，語驚四座，聞者無不動容。

查先生是《明報月刊》創辦人，也是第一任主編。查先生雖然出售了明報企業，但他一直關注《明報月刊》的成長，他所撰述的文章，絕大部分優先給《明月》披載。他在《群星燦爛月華明》為題的文章指出：「《明月》的作者幾乎包括了與中國文化知識有關的各家各派人士，真正可以說得上是『群星燦爛』。」①我接手《明月》後，敦請他當《明月》的顧問，以冀多聆聽他的教益，他欣然接受。此後《明月》的重大活動，他都有出席，包括二○○一年《明報月刊》合訂本電子版面世的發行儀式，二○○六年四十周年慶祝活動，他都親自出席，並發表熱情洋溢的講話。

在我入《明報月刊》之前，與查先生只是點頭之交。倒是曾應楊君澤兄的邀請，每周在《明報》寫文化特稿，之後王世瑜兄讓我寫一個每天見報的文化隨筆專欄。一九九一年一月四日，查先生通過董橋兄打電話給我，相約見面。那次晤，查先生手寫了聘書。這是我迄今接到的第一份手寫聘書，而且出自大家之手。豈能不為之動容? !我毫不猶豫簽了，當時我還未向原公司辭職。

與前幾任的主編不一樣，查先生在聘書上寫明，除要我當總編輯之外，還兼任總經理。這也許與我之前在美國紐約大學（NYU）念的出版管理學和雜誌學有關。直到兩年之後《明報》上市，《明報月刊》也不例外受到市場的衝擊，我才幡然省悟查先生良苦的用心：他希望我在文化與市場之間取得平衡，可見他的高瞻遠矚。

第一天上班，例必向查先生報到，希望查先生就辦《明報月刊》給我一點提示。令我感到意外的是，查先生說話不多，依稀記得，他只淡淡地說了一句：「你瞧着辦吧！」當我向他徵詢，除了之前他在《明報月刊．發刊詞》揭櫫的「獨立、自由、寬容」辦刊精神外，他在商業社會辦一份虧蝕的文化性雜誌有什麼其他特殊原因嗎？他回答得簡潔：「我是想替明報集團穿上一件名牌西裝。」

換言之，辦《明報月刊》的另一層意義，也是為明報集團打造一塊文化品牌。後來他在另一個場合對我說，《明報》當初上市的股票，實質資產只有一幢北角明報大廈，每股港幣一角，上市後第一天的股值躍升了二元九角。換言之，有二元八角是文化品牌的價值。他說，文化品牌是無形財產，往往比有形資產的價值還要大。

正因為查先生的睿智，經過多年經營，使《明報》成為香港「公信力第一」的報紙，相信這也是《明報》無形的財產。

查先生賣了《明報》，也曾想過另起爐灶，大展拳腳。首先他想辦一份類似歷史文化的雜誌，他準備寫長篇歷史小說，並在這份新雜誌連載。於是他找我過檔到他自己經營的明河社出版有限公司，為他策劃新文化雜誌和管理出版社。

須知明報集團臥虎藏龍、人才濟濟，他點名要我與他一起再創業，不禁受寵若驚。為此，我們曾有多次在他位於北角嘉華國際中心的辦公室把酒聊天。我們各攥着一杯澄金色的威士忌，在馥郁酒香的氤氳中不經意地進入話題。於浮一大白後，平時拙於辭令的我們倆，無形中解除了拘牽，他操他的海寧普通話，我講我的閩南國語，南腔北調混在一起，彼此竟然溝通無間，一旦話題敞開，天南地北，逸興遄飛。

那時的《明報》還是于品海時代，《明報月刊》處於十分尷尬局面，我毅然辭去《明月》職務，準備追隨查大俠幹一番文化事業。當時查先生與我簽了五年合約。可惜在我入明河社前夕，查先生入了醫院，動了一次心臟接駁大手術。這次手術不是很順利，他在醫院住了大半年。我當時只帶一位秘書過去。查先生因身體狀況大不如前，他的歷史小說並沒有寫出來，對原來的宏圖大計也意興闌珊，我只能做一點文書工作，因給合約綰住，令我進退維谷。

後來張曉卿先生買了《明報》，我在明河社呆了一年後，一九九六年重返明報集團，接手明報出版社工作。有一段時期，《明月》的業務陷於低潮，當時明報集團的執行董事找我，迫切地希望我能兼任《明報月刊》，我一時推搪不了，這樣一兼就十三年（此後我還是專責《明報月刊》的業務工作）。

查先生「拚了命辦的《明報月刊》」，相信並沒有帶給他任何有形的財產。有的，也是文化的價值──無形的財產。到了今天，還有人質疑她存在的價值。但是查先生對她卻情有獨鍾。當我返回《明月》當主編後，他晚年所撰寫的文章，大都在《明月》發表。

世紀之交，我參與策劃了一次香港作家聯會與北京大學舉辦的「二○○○年北京金庸小說國際研討會」，查先生在北京研討會一次活動的休憩縫隙裏，驀然訕訕地對我說：「潘先生，謝謝你替我做了許多事，你離開出版社（明河社）的事，當時處理很不當，你受了委屈，為此，我表示歉意。」

與查先生相交多年，他雖然文采風流，卻不擅於辭令，以上迸出的幾句話，相信是發自內心的肺腑之言。

查先生主政明報集團，除了開會偶然講話外，平時大都是用寫字條的方式來傳遞他的指令。與他聊天，他用很濃重的海寧腔與你交談，很多人都不得其要領。

即使這樣，查先生的明報企業王國，卻是管理有度、應付裕如的，令人刮目相看。他奉行的是「用人不疑，疑人不用」的管理原則。他深諳用人唯賢、人盡其用的道理。一旦找到他所器重的人，便委以重任，放手讓其發揮，一般不過問具體事務。所以明報集團旗下，凝聚了不少有識之士。

與查先生一起辦報辦刊的潘粵生先生、董千里先生、韓中旋先生、雷煒坡先生、丁望先生、王世瑜先生、楊君澤先生，此後的胡菊人先生、董橋先生等都是報壇精英，蔚為明報集團的堅強陣容，是他們與查先生共同把《明報》打造成香港「公信力第一」的報紙！

查先生的成就是多方面的，這與他博覽群書、淵博的學問、廣闊的襟懷和獨特的眼光等諸因素都有關係。

集成功的報人、成功的作家、成功的企業家於一身的查先生，相信在海內外都是空前的，在這個商品味愈來愈濃重的社會，恐怕也很可能是絕後的。

查先生以金庸筆名創作了十五部武俠小說，並被翻譯多種外文，讀者以億萬計，「遍及全球，也因此讓先生的崇高精神得以流傳千古」②。「金庸先生仙逝，留給後世一筆無與倫比的文化遺產。」③

查先生走後，宣告一個「大俠時代」的告終。查大俠曾說過，在世間「人生抓緊要大鬧一場」④，查先生升天，遺下絕世功績，相信他日在天宮「大鬧一場」後，勢必將造就翻天覆地的奇業。

讓我們衷心祝福他！

注：

①金庸：《群星燦爛月華明》，本刊二○○一年一月號

②池田大作：《「大智」、「大仁」、「大勇」金庸先生》，本刊二○一八年十二月號

③李歐梵：《金庸與武俠小說傳統》，本刊二○一八年十二月號

④張紀中：《不朽的金庸》，本刊二○一八年十二月號

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