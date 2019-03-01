本刊2019年2月號，刊登韓應飛先生的〈死已進入我的身體─三島由紀夫自戕九個月前的內心世界〉，其中由編輯部撰寫的「三島由紀夫簡介」中，說到三島由紀夫是在防衛省自殺的，得韓應飛先生指正，三島自殺的地點應是在自衛隊營地，防衛省是90年代末至2000年代初才有這樣的名稱。

此外，韓應飛先生還花時間搜集和整理資料，提供了更完整的「三島由紀夫生平」，如下：

三島1925年出生於東京，原名平岡公威。1941年，年僅16歲，還在上初中的平岡首次使用筆名「三島由紀夫」發表了短篇小說——《百花怒放的森林》。1947從東京大學法學部畢業後，三島進入大藏省工作，但翌年便辭職並開始其職業作家生涯。1949年，三島發表長篇小說《假面的告白》，作家地位得以確立。繼1954年出版長篇小說《潮騷》後，1956年出版了後來成為他代表作的《金閣寺》。

1957年，唐納德．基恩翻譯的三島戲曲集——《近代能樂集》英語版在美國出版。由於基恩和其他幾位日本文學專家大力翻譯並介紹三島的文學作品，三島在歐美的知名度急劇上升，並一度被認為是最有可能成為第一位獲得諾貝爾文學獎的日本作家。

在日本國內，一些文學評論家認為，三島的最大文學成就是他的戲曲作品。2000年新潮社出版的42卷本《三島由紀夫全集》中，有5卷是戲曲集，包括著名的《鹿鳴館》、《黑蜥蜴》。

1970年8月，也就是三島自戕的3個月前，他在給川端康成的信中寫道：「我害怕的不是死，而是我死後家人的名譽。」

感謝韓應飛先生的指正。

明報月刊編輯部

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