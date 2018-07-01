政治是複雜的，文化是超越的（潘耀明）

看了電影《中英街1號》，觸悵良多。

上世紀六十年代末的那場「風暴」，我剛巧當了一份報紙「沒有記者證」①的記者，親身目睹整個「六七風暴」（港英政府稱「六七暴動」、左派稱「反英抗暴」，這裏用「風暴」，是中性字眼）的經過。當年不少熱血青年，大部分來自左派學校（也稱「愛國學校」），也有部分來自官津補或英文書院學校的學生踴躍參加。

原來只是一場塑膠工人的工潮，因當年港督戴麟趾的鐵腕手段，加上客觀環境受到內地文革紅衛兵過激行為的影響，很快由工人運動演變成極端暴力行為，雙方衝突釀成的死傷人數，迄今仍然沒有一個準確的統計數字。

這場「風暴」已過了半個世紀，事後左派內部也有不同聲音，但在公開的場合卻噤若寒蟬，長期被埋下在歷史的塵土裏。

正如電影導演所說的，他旨在展現那一頁已逝的歷史，可是他把「六七風暴」與二○一四年的「雨傘運動」相提並論，未免有點牽強。

不管怎樣，這是一部瑕不掩瑜、充滿誠意和嚴謹的電影，它第一次從文化和歷史的角度去檢視這場「風暴」。電影拍出歷史沉澱下理性思考之美，刻劃了人性的底質，凸顯年輕人激情與盲進、迷惑與彷徨的複雜心態，期間也有親情、友情、愛情的糅入和牽掛，血肉飽滿。

這是屬於文化，也是屬於藝術的！

且說上世紀五、六十年代，因內地基於對西方文化的全面排斥和抵制，被西方稱為「鐵幕」，一九四八年，台灣又因為國民政府頒下的《動員戡亂時期臨時條款》封殺內地包括五四以來新文學出版和刊物，香港成為各種政治勢力的跳板和角逐的地方。

可以說，當年發生在香港的事件，包括期間誕生的文化刊物，背後都隱有潛在的無形政治之手。

以刊物為例，當年兩份最受年輕讀者歡迎的刊物《中國學生周報》和《青年樂園》，背後都有各自的政治背景的，前者是美國政府支持的，後者背景較模糊，立場並不鮮明，後來有人揭露是中共地下黨員所辦的。②

正因各種政治力量的介入和大量資金的投入，間接促成香港六、七十年代文化的鼎盛時期，西方不少作品、思潮，通過美國新聞處或美國支持的友聯出版社介紹到香港，內地寫實主義作家的作品、台灣的當代文學作品，都在香港交匯並中轉到各自國家或地區。

誠然，香港成為華洋雜處、真正的世界文化窗口。

過來人如筆者這一輩的文化人，正得益於香港這一文化春秋時期，同時受到《中國學生周報》和《青年樂園》的哺育而成長的，可說是左右逢源，對此，寧不懷着深摰的感激之情?！

不管怎樣，昨天的政治與時俱逝，留下的只有文化。

我想說的是，政治是複雜而短暫的；文化是超越的，也是長遠的！

注：

①早年記者證是由香港新聞處發的，「六七風暴」發生後，所有有左派背景的報紙記者，一律拒發記者證，筆者當年臨危受命，所以沒有記者證。

②梁慕嫻：〈我所知道的《青年樂園》〉，本刊二○一八年五月號

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