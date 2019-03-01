文化大灣區（潘耀明）

有如語言之於批評家，望遠鏡之於天文學家，文化就是指一切給精神以力量的東西。①

最近有關粵港澳大灣區的建構高唱入雲。建構大灣區的人，大都從經濟和政治角度出發，談文化的不多。

我在幾個場合曾講過，大灣區文化有資源互補的必要。我說過，香港是一個開放的社會，也是國際文化窗口和中西文化交匯之地，資訊發達，充滿創意，過去一直發揮文化窗口的作用，內地開放後，在整合內地與香港的文化，起不可抹煞的作用。

對於與大灣區的出版合作，過去已經有過先例了。一九八○年，我進入三聯書店負責編輯部，那是內地剛剛走上改革開放道路的年代。在此之前，內地的出版業除了出版政治讀物，只有數量很有限的文化書的出版。可以說整個出版業仍然處於較落後的狀態。

相反地，香港雖然圖書市場狹窄，文化出版信息較發達，地處華洋文化交流樞紐，可以發揮國際文化窗口的作用，出版業也相對地活躍。

我們因應當時的客觀環境，主動策劃多套文叢、文庫和大型文化藝術畫冊。

我們利用內地的豐富資源，如強大的作者陣容和編輯力量，主動策劃選題，與內地出版社開展合作關係，製作大型圖書。

內地開放伊始，我們首先策劃兩套文集，恰恰是與屬於大灣區的廣州花城出版社合作的《沈從文文集》和《郁達夫文集》，各十三卷，其中一卷是資料彙編。所以有此出版意念，是因香港及海外對沈從文及郁達夫較熟悉的緣故。

結果這兩套書打響了香港三聯書店的出版品牌，受到讀書人的歡迎和肯定。三十多年後，我去參觀湘西鳳凰城沈從文故居，香港版的燙金封面的《沈從文文集》被置放於玻璃櫥窗內，十分醒目。

由於以上兩套文集的成功出版，成為合作出版的樣板，加強了我們以合作形式出版文學叢書的信心。我們開始策劃好幾套文叢。

首先我們就近與廣東人民出版社合作出版《歷代詩人選》。從《詩經選集》出起，一直到明末清初的詩人選集，共四十冊。

《歷代詩人選》合作的成功經驗，更增加我們的信心，陸續開展與內地其他出版社的合作，如與上海古籍出版社合作出版的《歷代散文選》（《歷代詩人選》和《歷代散文選》還由台灣遠流出版社出台灣版，屬三地合作），與人民文學出版社合作出版的《現代中國作家選集》叢書等。

繼此之後，我們為之雄心萬丈，提出出版港、台及海外作家的選集叢書。我們還成立「文藝風出版社」，出版《台灣文叢》。當時入選的作家有柏楊、陳映真、黃春明、楊逵、楊青矗、張香華、王拓等人。

此外，我們還策劃出版了一套以海外華人作家為主的《海外文叢》和《香港文叢》。

我們曾打算待各套叢書出版後，可以整合成《世界華文文學大觀》，因囿於人力財力，我們採取靈活的做法，即先化整為零，再配龍成套。這個計劃，可惜在我離開香港三聯書店而中斷。

以上出版的例子，可以說開創了大灣區出版合作的先河！

注：①愛默生《論文化的進步》

文章回應

回應