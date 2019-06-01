五四百年反省，糾結着一綑理還亂的思緒，迄今我們讀到的文章，眾說紛紜──各取所需，而且與時俱變！

以毛澤東為例，他早年曾稱許胡適、陳獨秀、吳虞、李大釗等人，甚至向他們個別問道，也不主張揚棄傳統文化，「一九二○年他給周世釗的信中說：『東方文明在世界文明內要佔半壁的地位，然東方文明可以說就是中國文明。』」①

毛澤東浸淫過傳統文化，對古典書情有獨鍾，晚年他對舊版的線裝書更有特別癖好。但是，在他領導後來的革命運動中，他一再違反初衷，大肆攻訐他曾傾服過以上的文化大師，非把他們一舉打倒、批臭不可！

毛澤東可以說是與時俱變的典型人物。他後來由一個熱愛中國文化的人，一躍成為革命政治人物，此後刻意把文化貶為政治從屬的地位，視為革命的喇叭。在火紅的年代，只有一株獨放的革命文藝被肯定，餘者一概被目為異端，予以徹底否定。這叫做文藝為政治服務。

文藝一旦被貼上革命標籤，已不是純粹的文化了。過去一大批迎合政治的作品如《金光大道》、《歐陽海之歌》等遵命文學已被時代淘汰了。

沈從文是一位清醒者，一生游離於現實政治之外。他於上世紀四十年代被郭沫若批為「桃紅色」作家，立即嗅到那股政治硝煙的味道，毅然放棄小說創作，潛心學問和學術研究，其後蔚成中國古代服飾文化研究大家，是罕有葆有中國知識分子那一份初心的人。

五四運動活像一個少女，誰有權勢都可以打扮她。一百年後的五四已是蓬頭垢面，是時候洗滌去活像她身上污漬、梳理她的形象，讓她恢復清新的原貌。

王元化曾說過：「如果不是過份咬文嚼字，是可以明白『五四』反傳統是作為反對封建思想而提出的，而並不意味着反對文化遺產。」②

中國傳統文化特別是儒家文化並不盡是糟粕，箇中不乏五千年文化積澱下來的精髓，橫亙在我們後人面前，是如何承傳和發展的問題。孫中山先生曾指出：「歐洲的科學發達、物質文明的進步，不過是近來二百多年的事。講到政治哲學的真諦，歐洲人還要求之於中國。諸君都知道世界上學問最好的是德國，但是現在德國研究學問的人，還要研究中國的哲學，甚至於研究印度的佛理，去補救他們科學之偏。」③

英國著名歷史學家湯恩比更強調：「欲解決二十一世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法。」④

反觀香港的社會，我們的特首如果熟讀古訓：「君子之過也，如日月之食焉：過也，人皆見之；更也，人皆仰之。」像子貢所說的「君子的過錯，就像日蝕、月蝕一樣：所犯的錯，人人都看得見；改正了，像日月蝕後重現光明那樣，人人都敬仰。」誠心改過，就不會弄至如斯結局！

注：

①②王元化：《思辨發微》，三聯書店（香港）有限公司，一九九二年七月

③孫中山：《民族主義‧第四講》

④湯恩比與池田大作對談：《展望二十一世紀》

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