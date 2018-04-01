明治維新對日本及東亞的革命性影響　（林泉忠）

時值明治維新一百五十年，為了尋訪明治維新的歷史遺跡，筆者日前來到了日本東北地區。首站是位於福島縣內的會津若松市，這裏是明治維新之前的江戶幕府時代會津藩的若松城（鶴城）及城下町的所在地，也是一百五十年前會津戰役的激戰地。當年抵抗新政府軍的會津武士的後人究竟是如何看待明治維新，是本次探訪的重點之一。

「敗者」白虎隊的忠義精神

會津戰役是在王政復古中，成立的明治新政府軍擊敗幕府勢力的戊辰戰爭中最關鍵的一場戰役。一八六八年八月新政府軍挾三千餘精兵的威力，迂迴襲擊了會津若松城。歷經一個多月的戰鬥，會津藩付出了三千餘人性命的代價。九月藩主松平容保開城降服，會津藩於戰後被迫遷移至環境惡劣、位於今青森縣境內的斗南藩。

會津藩戰役中最可歌可泣的，莫過於死守會津若松城的白虎隊這群不願投降的少年武士最後集體剖腹自盡的悲壯事跡。誠然，歷史是勝利者所寫的，無論是白虎隊還是西鄉隆盛這些明治維新時期的「敗者」，百多年來也都能被視為英雄而受到敬仰，彰顯了日本人跨越勝敗、並不盡然以「勝者為王、敗者為寇」為標準的歷史觀，這點或與中國人的觀念不盡相同。

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