查良鏞先生在明報的社長辦公室（符俊傑）

我與查先生的結緣，始於剛從校園出來任職《明報》記者的一小段時間，期間中英會談戴卓爾與鄧小平會面的一次，也算是有幸與查先生「合作」做了一次新聞報道。其後重返《明報》應聘為查先生的社長助理，直至《明報》控制權易手，查先生退任董事長，期間曾出任社長辦公室主任一職近五年之久。

一九八八年重返《明報》入職社長助理時，只有我和查先生私人秘書吳玉芬小姐二人。開始時主要是協助回覆金庸小說迷的來信，未幾查先生成立「社長辦公室」，並陸續增聘人手，先後有邱鴻安、鍾偉民、楊興安的加入，開始時都是參與金庸讀者回信的工作，邱、鍾、楊三人後來都轉任或兼職編輯部工作，另外有劉翠蓮任公關主任、張惠珍協助人事部工作，這幾位都是查先生親自聘請為社長辦公室的人員，大部分時間是以社長辦公室人員身份再兼職各部門的工作。吳玉芬一直擔任查先生私人秘書，未有間斷。

金庸迷來函千奇百怪

金庸讀者的來信每天少也近十，多則有二三十封，來自世界各地，其中以大陸來信最多。金庸小說迷不一定都知道心中偶像就是《明報》老闆，不過只要信封有金庸二字，萬能的郵差先生也會將信件送到北角英皇道的明報大廈。參與金庸讀者回信曾有我、邱鴻安、鍾偉民、楊興安四人；鍾偉民、楊興安調職後，我和邱鴻安雖有編輯部的其他任務，仍有維持負責金庸讀者來函的回信工作。一般來說，我先會提出對回信的意見，執筆回函的以邱鴻安參與的時間較長。遇上不一般的讀者來函時，我們也會請示查先生，逐步掌握查先生的風格，以及對讀者回函的方式。每天我們把回函寫好，查先生都會逐一親筆簽署，間中也有補充修改的。金庸大俠這般投入與讀者交流，想來也非一般作家可以做到，難怪金庸與讀者的親切程度也非其他作家所能企及。

金庸迷來函千奇百怪，我們也要發揮無窮創意。曾經向查先生請教，讀者很好奇金庸小說內人物經歷千迴百轉，情節奇情巧妙，是否都需要預先布局鋪排，否則如何起承轉合，天衣無縫？金庸淡淡道來，人的命途際遇，最主要都是源於個人性格，一個人的性格就會決定了他的人生抉擇，自自然然就走出了他獨有的個人命途。每部小說開始的時候，只需把幾位關鍵主角的性格都設定好了，便可隨筆創作，什麼樣性格的人，遇事便會有什麼樣的反應抉擇，便會走出什麼樣的路途。舉例說，只要先把張無忌的性格設定清晰，此人甚無主意，隨遇而安，碰上什麼武功秘笈都無所顧忌，隨心便學，心中亳無障礙，學即上手；遇上什麼女子，也都可以全心傾慕，追隨左右，這就是張無忌，也成就了《倚天屠龍記》裏張無忌的奇情幻遇。聽完了以為恍然大悟，只是說來容易，除非你有金庸大俠對人性的通透明瞭，否則又如何可以順筆拈來，創意無限，又順理成章。

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