符俊傑 二○一八年十二月號 專題．特輯

查良鏞先生在明報的社長辦公室（符俊傑）

Lau Y H

我與查先生的結緣，始於剛從校園出來任職《明報》記者的一小段時間，期間中英會談戴卓爾與鄧小平會面的一次，也算是有幸與查先生「合作」做了一次新聞報道。其後重返《明報》應聘為查先生的社長助理，直至《明報》控制權易手，查先生退任董事長，期間曾出任社長辦公室主任一職近五年之久。
一九八八年重返《明報》入職社長助理時，只有我和查先生私人秘書吳玉芬小姐二人。開始時主要是協助回覆金庸小說迷的來信，未幾查先生成立「社長辦公室」，並陸續增聘人手，先後有邱鴻安、鍾偉民、楊興安的加入，開始時都是參與金庸讀者回信的工作，邱、鍾、楊三人後來都轉任或兼職編輯部工作，另外有劉翠蓮任公關主任、張惠珍協助人事部工作，這幾位都是查先生親自聘請為社長辦公室的人員，大部分時間是以社長辦公室人員身份再兼職各部門的工作。吳玉芬一直擔任查先生私人秘書，未有間斷。

金庸迷來函千奇百怪
金庸讀者的來信每天少也近十，多則有二三十封，來自世界各地，其中以大陸來信最多。金庸小說迷不一定都知道心中偶像就是《明報》老闆，不過只要信封有金庸二字，萬能的郵差先生也會將信件送到北角英皇道的明報大廈。參與金庸讀者回信曾有我、邱鴻安、鍾偉民、楊興安四人；鍾偉民、楊興安調職後，我和邱鴻安雖有編輯部的其他任務，仍有維持負責金庸讀者來函的回信工作。一般來說，我先會提出對回信的意見，執筆回函的以邱鴻安參與的時間較長。遇上不一般的讀者來函時，我們也會請示查先生，逐步掌握查先生的風格，以及對讀者回函的方式。每天我們把回函寫好，查先生都會逐一親筆簽署，間中也有補充修改的。金庸大俠這般投入與讀者交流，想來也非一般作家可以做到，難怪金庸與讀者的親切程度也非其他作家所能企及。
金庸迷來函千奇百怪，我們也要發揮無窮創意。曾經向查先生請教，讀者很好奇金庸小說內人物經歷千迴百轉，情節奇情巧妙，是否都需要預先布局鋪排，否則如何起承轉合，天衣無縫？金庸淡淡道來，人的命途際遇，最主要都是源於個人性格，一個人的性格就會決定了他的人生抉擇，自自然然就走出了他獨有的個人命途。每部小說開始的時候，只需把幾位關鍵主角的性格都設定好了，便可隨筆創作，什麼樣性格的人，遇事便會有什麼樣的反應抉擇，便會走出什麼樣的路途。舉例說，只要先把張無忌的性格設定清晰，此人甚無主意，隨遇而安，碰上什麼武功秘笈都無所顧忌，隨心便學，心中亳無障礙，學即上手；遇上什麼女子，也都可以全心傾慕，追隨左右，這就是張無忌，也成就了《倚天屠龍記》裏張無忌的奇情幻遇。聽完了以為恍然大悟，只是說來容易，除非你有金庸大俠對人性的通透明瞭，否則又如何可以順筆拈來，創意無限，又順理成章。

 

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應

相關文章

儒家傳統　新亞精神　 ——敬悼孫國棟兄　（余英時）

Yip Keith 儒家傳統　新亞精神　 ——敬悼孫國棟兄　（余英時） 已關閉迴響。

隨筆說夏公　（劉紹銘）

Yip Keith 隨筆說夏公　（劉紹銘） 已關閉迴響。

「我一直在寫」　 記余光中先生　（陳 芳）

Yip Keith 「我一直在寫」　 記余光中先生　（陳 芳） 已關閉迴響。