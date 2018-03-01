歧路口的城市　（王曉明）

二○一一年，哈佛大學的經濟學教授Edward Glaeser出版了《城市的勝利》（Triumph of the City），被《經濟學人》雜誌評為當年的非虛構類好書。他寫這書的背景之一，是二○○○年代中期以後，發展中國家的城市化的進展，第一次超過了發達國家。今天在這裏討論「粵港澳大灣區」，我很自然就想起這本書的書名。最近二十年，要說世界上哪裏是城市取得最大勝利的地方，那就是中國大陸了，而在中國大陸，城市的勝利最顯著的地方，就是深圳和珠江三角洲。

但是，Glaeser這書還有另一個背景：大致從上世紀七十年代開始，世界各地，首先是所謂發達國家，接是其他地區包括非洲，對目前這樣的城市化的質疑和反思越來越多，城市甚至被看作是骯髒、貧困、不安全、不環保、只適合賺錢、不適宜生活的地方。所以，Glaeser寫的，其實是一本替城市化辯護的書。

為什麼在我們這裏被普遍看成是體現了社會進步、也被確定為基本國策的城市化，在世界上其他許多地方，卻成了一件需要認真辯護的事情？

我的了解非常有限，但想藉這個機會，非常粗略地解釋一下，城市化為什麼招來這麼多批評，這些批評的重點在哪裏。時間有限，只說兩點。

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