感謝轉來陳必大先生的留言。我曾努力設法聯絡陳璉阿姨的後代，得到陳必大先生在美國的電話後，多次發短信，不得回覆，未能取得直接聯繫。

關於家父與陳璉阿姨中學時期戀愛一事，家父曾有專文記敍，二○○一年發表於《西湖》第一期和《煙雨樓》第三期。家父寫此文的二○○○年，曾與陳琇阿姨聚會，未見異議。家父雖不及袁永熙先生位高權重，但在北京也曾知名，發表文章，斷不至無中生有。出於對陳璉阿姨的尊重，家父文章寫得簡約隱晦，我的文章也只引述家父公開的細節。

《兩代悲歌》出版於二○○六年，其中〈感情波瀾〉一節記述陳璉阿姨與家父及袁永熙先生的兩段感情。所寫與家父的交往四頁半，與袁永熙先生的戀情一頁半。布雷先生和陳璉阿姨的人生，精彩悲壯，震感人心，哪裏用得着編造戀愛故事「賺眼球」。用絲帶保留書信的細節，作者谷斯涌先生表明，是採訪陳璉阿姨在西南聯大一位非常親密的女同學而得。此書出版十餘年，陳必大先生沒有提出質疑。其實書中對陳璉阿姨與袁永熙先生的感情描述，倒是誇張了。按陳必大先生的說法，袁永熙先生苦追八年，經上級做工作，才「勉強得手」。陳璉阿姨與家父分手，是因為家父無意參加革命，那時她心裏並沒有袁先生。

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