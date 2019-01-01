特稿：白樺：文學是我的生命（舒晉瑜）

這是那個風度翩翩、瀟灑優雅的白樺嗎？

那位卓越的詩人，因敢於直言而飽受憂患的作家。長詩《孔雀》和他的十四行詩展示出他的才華橫溢，《山間鈴響馬幫來》、《今夜星光燦爛》等一系列人物生動、詩情盎然的電影更成為中國電影史上不能忽略的作品。

然而，當文學被時代的浪尖裹挾，白樺經歷了超出常規的災難和榮耀。《苦戀》和《吳王金戈越王劍》在上世紀八十年代被禁演，以及後來所經歷的種種運動，使白樺成為知識分子「苦難一代」的代表。

我曾經問白樺：「《苦戀》帶給您的影響是什麼？」

他緩緩笑道：「繼續『苦戀』！」

「《苦戀》對我文學創作的影響是顯而易見的，是我一生繞不開的作品。」在《苦戀》中，白樺最想表達的核心是人性釋放，人的尊嚴，正如其主題曲中的一句：「把人字寫在天上。」在特殊的時代，他為此遭受了太多的磨難。二○一三年，《十月》雜誌創刊三十五周年的時候，通過編輯、網絡和專家等諸多環節，評選了一批最有影響力的作品，名單中就有白樺的《苦戀》。白樺覺得很欣慰。頒獎的時候，他卻因為生病住院沒能去北京。

我問他：「經歷那麼多磨難，您沒有試圖稍微做些改變嗎？」

他緩慢而清晰地回答：「改變就不是作家了。作家的使命，就是向死而生。我認為我這樣活，是盡責。」

但是，白樺為了這樣「活着」，付出的代價太大了。

他後悔過嗎？

「不後悔。」白樺的聲音很輕，但是無比堅定。他說，如果生命重新來過，他還會選擇這麼做，但是會審慎一些，思考周到一些。

二○一六年八月，我專程赴滬拜訪白樺。在他略顯局促的家中，滿頭銀髮的白樺坐在輪椅上，目光沉靜平和，我卻莫名地從中讀出一絲悲涼。因為腰椎受損，他已經兩年不能站立，《回憶錄》的寫作被迫中斷，書桌上的電腦也已經兩年時間未曾打開。儘管只能在輪椅上行動，白樺仍然堪稱是「與時俱進」的作家。他是最早一批開始使用電腦的，二○○九年十二月開通了博客，兩年前又開始使用微信，還有朋友為他建了一個叫「白樺村」的公眾號。

他說，自己非常喜歡一句俄國歌曲唱的那種氛圍—「田野白樺靜悄悄」。在霧靄中，白樺樹閃着銀色的微光，讓人們確信它還站在那裏，就足夠了。

然而，這棵昂然靜立的白樺，倒下了。二○一九年一月十五日，白樺在上海華山醫院走完了他八十九年的人生旅途。

「本來我就已經很衰老了，已經到了俗話說的風燭殘年。請透過我的創口看看我的年輪吧！每一個冬天的後面都有一個春天……」二○一五年，「越冬的白 樺─白樺詩歌朗誦會」尾聲時，八十五歲的白樺登台朗誦自己晚年的作品《一棵枯樹的快樂》。我想，他選擇自嚴冬離開，大概是期待並不遙遠的春天……

士兵情結伴一生

白樺，原名陳佑華，一九三○年出生於河南省信陽市。白樺開始接觸文學是在抗戰時期。他的父親被日本憲兵活埋，母親帶着他們兄妹幾個在鐵蹄下掙扎。文學成了他尋找人生道路的火炬。「我最初接觸的是坊間的線裝書，其中有經典，也有史籍。我既希望文學照亮自己，也希望文學照亮別人。戰火曾經焚毀了我的童年時光，戰火又點亮了我的青春年華。」

抗戰末期的一九四二至一九四五年，白樺與雙胞胎哥哥（電影劇作家葉楠，代表作有《唐明皇》、《巴山夜雨》、《甲午風雲》）一起，離開家鄉去潢川就讀初中。白天上學，晚上就在姐姐家的織布作坊幫忙織布。用木機梭織，織各種各樣的毛巾。作坊裏什麼人都有，有逃兵，有被水淹的無家可歸的黃泛區的難民，白樺目睹難民們所受的苦難，創作了第一首詩歌〈織工〉，發表在《豫南日報》。那年，白樺十五歲。他熱心參加愛國學生運動，激憤的文字和尖銳的言談，引起了特務的注意。一九四七年，白樺肄業於信陽師範學校藝術科，同年逃離國統區，參加了中國人民解放軍。

「與同時代的人不同，我寫的這首詩，寫的是痛苦，不是口號式的，是抒情式的，是很純淨的。那是一個複雜的時代，但是痛苦卻是純淨的。另外，一九四五年，抗日戰爭結束了，國家好像是充滿希望的，但是又進入了三年內戰，還是讓人十分失望。」白樺參軍後，沒有機會寫文學作品，只能寫一些報道，戰鬥故事刻印成畫，發給下邊的連隊，最早是寫快板。宣傳用的快板，都離文學比較遠。

在旅部當宣傳員，白樺參加過多次戰鬥，他說到現在他仍然有士兵情結。很多士兵是為了小米飯才參軍。打洛陽的時候橋斷掉了，後續部隊沒有橋，就從前邊倒下的士兵身上踏過去，他們中有的人手還在動……淮海戰役中，戰壕都被士兵的屍體墊平。「戰爭對我的衝擊，我說不清楚。」白樺說，他從沒有過單純的狂歡。苦難的經歷使他的作品不可避免地帶有悲情色彩。

建國初期，他隨軍駐守雲南邊境；一九五二年，任昆明軍區創作組組長，在部隊開始了詩歌和小說創作。那時候國家剛剛解放，文學是一片荒漠，青年作家出名也相對容易。一九五三年，白樺的短篇小說《山間鈴響馬幫來》被改編成電影劇本，次年《山間鈴響馬幫來》在雲南拍攝，這是新中國第一部反映少數民族生活、愛情及軍民聯合剿匪的影片，由著名導演王為一執導。此片受到了廣大觀眾的普遍讚譽。第二年，他的另一部反特題材的小說《無鈴的馬幫》又被長城電影著名導演林農改編，並與朱文順聯合導演拍成電影《神秘的旅伴》。王曉棠飾演女一號，由此而一舉成名。當時，白樺年僅二十四歲，他通過自己在邊疆的實地生活，細心觀察苗族邊寨的生活習俗，寫出了這兩部反特和驚險、愛情與抒情於一體的電影文學劇本，又在王為一、林農、朱文順的精心執導下，將雲南神奇美麗的自然景色與濃郁的民俗風情融會在一起。影片情節曲折驚險，風格清新，思想性和藝術性和諧統一，成為新中國電影史上很有代表性的作品。

也就是在一九五三年五月，白樺和胡風初次相識。中國作協和解放軍總政治部聯合組織的作家訪問團，他被安排和羅烽、胡風、王西彥等一起出訪。兩年後他曾約另一位朋友一起去看望過胡風，為此，在「肅反運動」中，交代了幾十次都沒法交代清楚。

一九五五年，白樺調到北京，成為解放軍總政治部創作室的創作員。其間先後出版了短篇小說集《邊疆聲音》、《獵人的姑娘》，抒情詩集《金沙江的懷念》、《熱芭人的歌》和長詩《鷹群》、《孔雀》等作品，成為上世紀五十年代前期知名的部隊作家之一。白樺認為，自己那個時期寫的多數算不得真正的文學，那時他比較滿意的作品，是一九五六年的長詩《孔雀》。《孔雀》寫得很唯美，主要寫了愛情，寫了欺騙，寫了陰謀。北京大學教授、詩評家謝冕說，《孔雀》是那個時代非常少的，偶然留下來的一類作品。

最有藝術想像力的年齡被迫擱筆

從一九四九到一九五七年的八年間，白樺寫了一些小說、詩歌和電影劇本。按當時的觀點，有「正確」的，也有「不正確」的。在「文革」中則一律作為毒草加以批判鬥爭，而挨批最甚的是為電影導演鄭君里撰寫的劇本《李白和杜甫》。

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